A Rovigo la nuova sede dell'Accademia della logistica e del mare

Innovazione ed alta tecnologia per formare i manager della gestione delle merci

Una nuova sede e un polo formativo ad alta innovazione pronto a ospitare chi vuole diventare manager della logistica. Rovigo diventa sede della nuova Accademia della Logistica e del Mare, il polo tecnologico unico in Italia realizzato da ITS Marco Polo Academy. La nuova sede, al Cen.Ser di Viale Porta Adige 145, ospiterà gli studenti del corso di alta formazione post diploma Logistics Manager, in una struttura che si avvale della migliore innovazione tecnologica.

“Rovigo diventa la sede di ITS Marco Polo all’interno di un’importante operazione di recupero in linea con la nostra visione sostenibile e vicina al territorio – sottolinea Damaso Zanardo, presidente ITS Marco Polo -. Abbiamo aperto le porte alle nostre aule, un laboratorio tecnologicamente avanzato dedicato alla logistica, al tracciamento e alla spedizione. Proponiamo ai nostri studenti e studentesse un approccio innovativo che parta dalle reali esigenze dell’azienda sulla base delle quali verrà costruito il nuovo centro logistico grazie a programmi 3D di ultima generazione. Un vero e proprio passo avanti nel mondo della formazione, della logistica e delle imprese”.

Grazie agli investimenti realizzati da ITS Marco Polo, l’Accademia mette a disposizione 2 nuove aule laboratorio dotandole di computer, software e di un simulatore di ultima generazione che permette non solo di apprendere la gestione, ma di imparare a progettare un magazzino partendo dalle necessità della singola azienda. Complessivamente, gli investimenti portati a termine per realizzare la nuova sede sono stati di circa 320mila euro, necessari sia per potenziare la parte infrastrutturale, ma soprattutto la strumentazione didattica.

“Educazione e formazione sono per noi estremamente importanti e strategici per il territorio – racconta Giuseppe Toffoli, vice presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo -. La nostra Fondazione assegna una parte importante dei propri fondi a queste linee di intervento, in particolare gli ITS che sono l’attività formativa con maggior impatto diretto sul territorio perché i giovani trovano facilmente lavoro e sostengono il mondo delle imprese. Un contributo al territorio del Polesine che ha voglia di crescere”.

L’investimento che ITS Marco Polo ha realizzato al Cen.Ser serve per potenziare il corso di Logistics Manager e per dare risposta alla sempre crescente richiesta di professionisti in grado di ricoprire ruoli di pianificazione, organizzazione e monitoraggio delle attività logistiche. Il corso è presente a Rovigo ormai da quattro anni: ITS Marco Polo ha creduto e investito sul territorio di Rovigo e ancora oggi è l’unico ITS presente. Ma, come fa sapere il presidente Zanardo, “stiamo lavorando per un progetto di Campus esteso ad altri ITS veneti”.

“Siamo orgogliosi, come Amministrazione Comunale, di questa importante opportunità per il territorio – commenta Andrea Bimbatti, vice sindaco del Comune di Rovigo -. Auspichiamo che possa diventare un riferimento per i giovani anche fuori provincia perché sicuramente Rovigo ha un’importante natura logistica. L’evento di oggi segna il primo passo verso un percorso di successo come già dimostrato dai numeri in quanto, oltre il 90% dei diplomati ITS, trova un inserimento diretto nel mondo del lavoro. Inoltre, ITS Marco Polo testimonia come tanti giovani possono scoprire il proprio talento in professioni meno usuali ma fondamentali per il territorio e per le aziende”.

Il corso è realizzato con il supporto e la partnership di Confindustria Veneto Est e di Fondazione Cassa di Risparmio. Al termine del percorso di studi, gli studenti iscritti al corso ottengono il diploma statale al 5° livello EQF e acquisiscono il titolo di “Tecnico superiore per la gestione della logistica, dei trasporti e della supply chain”. Si tratta di figure specializzate, capaci di operare nell’organizzazione del sistema logistico e della supply chain.

Non solo, perché grazie a questo investimento si crea al Cen.Ser, che è anche sede del Consorzio Università Rovigo, un vero polo della conoscenza, un luogo di studio e di confronto, di scambio di competenze e di sviluppo complessivo per l’intera comunità e per il territorio polesano. La Provincia di Rovigo, infatti, sta sviluppando la propria grande vocazione alla logistica: l’area portuale, l’entroterra, in cui aziende leader mondiali del settore hanno scelto di investire e di posizionare proprie sedi, i nuovi parchi logistici e i nuovi investimenti che mirano a sviluppare la ‘catena del freddo’, rappresentano concrete opportunità professionali. L’Accademia della Logistica e del Mare nasce per dare risposte concrete alla richiesta di questi professionisti e per proporre un percorso di crescita davvero interessante.

Presenti all’inaugurazione anche studenti ed ex studenti, tra questi Gianluca Biancardi attualmente impiegato in un’azienda della GDO: “Mi sono avvicinato al corso Logistics Manager perché venivo da un percorso universitario stagnante, in cui mi ero fermato a qualche esame dalla laurea. Nel frattempo, per mantenere i miei studi, ho iniziato a lavorare in un’azienda come magazziniere e da qui ho iniziato ad avvicinarmi al mondo della logistica fino a scoprire il corso: ho subito pensato che potesse essere il percorso giusto per il mio futuro lavorativo. Ha un’applicazione pratica che insegna ad affrontare con professionalità e competenza il mondo del lavoro”.