È necessario fare richiesta entro il 1 settembre

Sostegno alle spese di trasporto scolastico per gli studenti di Occhiobello che frequentano gli istituti ferraresi. Anche quest’anno, l’amministrazione comunale interviene rilasciando gratuitamente l’abbonamento annuale urbano alle famiglie che hanno acquistato l’abbonamento annuale extraurbano per Ferrara (tratta Occhiobello – Santa Maria Maddalena oppure tratta Occhiobello – Ferrara, dalla ditta Garbellini o Sita).

È necessario fare richiesta entro il 1 settembre, presentando all’Urp copia della ricevuta di pagamento dell’abbonamento annuale extraurbano e altra documentazione che per i ragazzi dalla seconda alla quinta superiore consiste nel tesserino originale della linea urbana Tper Ferrara, ai fini dell’attivazione del rinnovo, mentre per gli studenti del primo anno una foto tessera e copia della ricevuta di versamento di 5 euro per il rilascio della tessera Tper.

“Da quest’anno, spiega il sindaco Coizzi, l’abbonamento passa da 138 a 220 euro, pertanto sarà notevole lo sforzo economico straordinario che questa amministrazione metterà in campo per agevolare il diritto allo studio degli studenti che frequenteranno le scuole superiori, residenti in Occhiobello capoluogo e in località Gurzone”.

In questi giorni, le famiglie dei ragazzi a cui è rivolta l’agevolazione riceveranno una lettera in cui vengono illustrate le modalità con cui richiedere l’abbonamento annuale urbano.