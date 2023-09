E si continua con un settembre denso di attività

Si può definire, senza apparire esagerati, un trionfo di partecipazione le pedalate sotto le stelle organizzate da Fiab Rovigo quest’estate. Quattro “carovane” di ciclisti in giallo si sono snodate per le vie del centro, con una puntatina appena fuori città.

Si è trattato di quattro appuntamenti che ogni venerdì sera d’agosto, come da tradizione Fiab Rovigo, hanno accompagnato i ciclisti, tutti indossanti il giubbetto giallo catarifrangente per pedalare in sicurezza, alla riscoperta della città. Le Pedalate sotto le stelle rappresentano una continua indagine e costante ricerca portata avanti dai volontari Fiab per individuare e raccontare ogni anno qualcosa di misconosciuto di Rovigo. E pare proprio di avere centrato l’obiettivo, dati la numerosa adesione e il gradimento dimostrato, insieme alla piacevole sorpresa della scoperta dichiarata dagli stessi partecipanti.

In questa edizione di Pedalare sotto le stelle il primo incontro, l’11 agosto, è stato ispirato dal libro “Di passaggio”, edito da Il Ponte del Sale, scritto da Sergio Garbato e illustrato da Gabbris Ferrari: una escursione urbana alla scoperta di piccole e grandi celebrità che sono passate per la nostra Rovigo. Il 18 e il 25 agosto con Mario Andriotto FIAB Rovigo ha prima fatto conoscere siti e personaggi legati alla Grande Guerra a Rovigo e poi luoghi scomparsi della città, il tutto supportato anche visivamente con stampe di foto d’epoca, interessante documentazione inedita per i più. Infine, il primo di settembre, in collaborazione con l’associazione WWF Rovigo, i pedalatori sotto le stelle si sono spinti fino a Concadirame a ridosso dell’Oasi della Bojo della Ferriana, ascoltando gli animali che popolano la notte in una suggestiva atmosfera.

La serie dei ciclo-incontri serali era inserita all’interno del progetto ABC – Armonia Benessere e Condivisione, promosso da ARCI Rovigo e finanziato dalla Regione Veneto con le risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Terminata l’iniziativa “Pedalare sotto le stelle”, l’impegno di FIAB continua ovviamente! Il mese di settembre è solo all’inizio e le attività fervono. Già domenica 10 ci sarà la pedalata dei Tandem in collaborazione con UICI lungo l’anello delle frazioni di Rovigo; poi dal 16 al 22 torna la SEM, Settimana Europea della Mobilità con tanti appuntamenti e, infine, il 24 il cicloraduno lungo la sinistra Po da Ostiglia a Mantova.