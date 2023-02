Scopri insieme a noi come puoi prenotare un posto per la tua macchina

Le vacanze sono ormai molto vicine e desideri poter raggiungere l’aeroporto con il tuo mezzo di trasporto? Ti basterà parcheggiare nelle aree limitrofe che offrono il servizio di sosta per le automobili.

Scopri online i parcheggi in aeroporto

Se hai pianificato da tempo le tue prossime vacanze al mare, ma non hai ancora pensato a come spostarti per raggiungere il terminal aeroportuale, dovresti valutare la possibilità di usufruire di un servizio ad hoc. Generalmente ogni aeroporto ha nelle vicinanze dei piazzali organizzati proprio per la custodia dei veicoli dei viaggiatori. Ne esistono veramente tanti e potranno aiutarti nel caso in cui non volessi spostarti a bordo di un bus oppure essere accompagnato da un parente o da un conoscente. Prenotando un parcheggio all’aeroporto di Venezia o vicino a qualunque altra aerostazione avrai la garanzia di non doverti adattare a orari impensabili o, peggio ancora, di dover far combaciare più mezzi di trasporto per arrivare in orario al tuo volo aereo. Sul web potrai trovare il miglior servizio di car parking che ti consentirà di prenotare in pochi click: ti basterà selezionare quello più adatto per te e ti sarà inviato un numero di riconoscimento del posto auto che ti permetterà di parcheggiare velocemente e raggiungere il terminal in pochi minuti. Ti ricordiamo ovviamente che vi è anche la possibilità di pagare il tuo parcheggio direttamente all’arrivo, qualora preferissi utilizzare il contante e non la carta di credito.

Le tariffe dei parcheggi in aeroporto

Il costo per la prenotazione di un parcheggio nei pressi dell’aeroporto può variare a seconda di tanti parametri. Considera la distanza, la possibilità di avere una custodia 24 ore su 24 e anche l’installazione di telecamere nell’area di sosta. Non tutti i parcheggi ti mettono a disposizione soluzioni di questo tipo! Il nostro suggerimento è di leggere attentamente tutte le condizioni e i termini che ti vengono proposti sul portale dell’azienda così da trovare il miglior compromesso tra qualità e prezzo. Solo in questa maniera potrai dire di aver fatto un ottimo affare! Molte aziende propongono con il loro pacchetto (incluso nel prezzo) anche la possibilità di ottenere l’assicurazione in caso di furto e incendio. Ricorda, inoltre, che alcuni di queste imprese non propongono esclusivamente la custodia dell’automobile durante la tua assenza. In certi casi potrai anche richiedere la possibilità di ottenere un servizio extra come la pulizia dell’automobile. Questa offerta è da valutare soprattutto nel caso in cui volessi rimanere fuori casa per un periodo davvero lungo: in questo modo, la tua macchina sarebbe pulita e pronta per te al tuo ritorno dalle vacanze.

Come spostarsi dall’aeroporto al parcheggio?

Una domanda che in tanti si fanno, soprattutto se il piazzale del parcheggio rimane distante qualche chilometro dall’aeroporto, riguarda proprio il raggiungimento del terminal. Tante società predispongono con il loro servizio di parking anche quello di trasferimento dei passeggeri: in pratica, una navetta gratuita ti condurrà all’ingresso del tuo aeroporto insieme al tuo bagaglio. In questo modo, non dovrai né chiamare un taxi né attendere l’arrivo di un mezzo pubblico che potrebbe addirittura farti perdere dei minuti preziosi. La navetta è solitamente in continuo movimento tra il parcheggio e l’aeroporto proprio per cercare di offrire un servizio adatto ai bisogni dei viaggiatori. In questo modo sarà sicuramente molto più semplice arrivare a destinazione e imbarcare il proprio bagaglio in orario, per poi raggiungere il gate di partenza. Ora che hai una panoramica migliore di come puoi prenotare il parcheggio e spostarti per arrivare all’aeroporto, sei pronto per organizzare al meglio le tue prossime ferie in Italia o all’estero.