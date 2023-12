Le Pantere chiudono il 2023 al secondo posto nel Girone D di Divisione Regionale 2

Il Sekal preme sull’acceleratore per l’intera gara e travolge il Petrarca Castagnara, conquistando la quinta vittoria consecutiva e chiudendo il 2023 al secondo posto nel Girone D di Divisione Regionale 2. Coach Dario Pizzo inizia con un quintetto inedito: Danieli, Tengueu Tengueu, Argenziano, Salvá e Serain.

Le Pantere, trascinate da Danieli e Tengueu Tengueu, rifilano subito un parziale da K.O. (13-0). Con la difesa di Serain sul temuto lungo avversario e la verve di Mantoan e Alessandro Brigo, il Nuovo Basket Rovigo chiude il primo quarto addirittura sul 24 a 7. Nel secondo quarto, coach Pizzo manda sul parquet tutti i rossoblù che, grazie alle bombe di Rizzato e Crocco, il duro lavoro difensivo dei fratelli Brigo, e i quattro punti in scia di Motton, permettono ai rodigini di andare negli spogliatoi sul punteggio di 19 a 46.

Gli ultimi due periodi sono ordinaria amministrazione per capitan Salvà e compagni, che gestiscono il vantaggio fino all’eloquente +39 finale. Da segnalare l’ottima prestazione di Crivellari, in campo per oltre 10 minuti, in grado di mettere grande energia difensiva e 7 punti finali.

Coach Pizzo può trascorrere delle vacanze molto serene: “Sono davvero contento della prova dei ragazzi. Non era scontato venire a giocare in casa dell’ultima in classifica e riuscire a partire determinati e imponendo il nostro gioco contro una squadra che all’andata ci aveva messo in grossa difficoltà. Ho chiesto grande intensità difensiva e ne sono stato ripagato alla grande da tutti i 12 giocatori a referto. Offensivamente abbiamo mosso bene il pallone cercando sempre il miglior tiro possibile. Siamo a 5 vittorie consecutive, imbattuti in casa e abbiamo confermato il secondo posto, ma siamo consapevoli che la strada è ancora lunghissima e, vedendo la qualità dei nostri avversari, non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia”.

Dopo la pausa natalizia, il Sekal osserverà il turno di riposo per tornare a giocare il 19 gennaio, nel big match con l’imbattuta capolista Saccolongo al palasport polesano. Una lunghissima pausa che non fa bene all’ottimo stato di forma delle Pantere. Sicuramente, coach Pizzo e il preparatore fisico Marco Gregnanin sapranno mantenere la giusta intensità e concentrazione anche in questo lungo periodo di stop.

Intanto, la classifica del Girone vede NBR al secondo posto: Saccolongo 16; Sekal Nuovo Basket Rovigo 12; Redentore Este* 10; Selvazzano Basket e Basket Conselve 6; Basket Roncaglia 4; Petrarca Castagnara* 0. *una gara in meno.