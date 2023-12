Nominato Player of the Match il rossoblù Duccio Cosi

Dopo la positiva trasferta a Vicenza dello scorso weekend

Al termine del big match, valido come l’ottava giornata del Campionato Serie A Elite, sono i ragazzi di coach Alessandro Lodi a vincere per 23 a 21.

L’ultimo match del 2023 allo Stadio Mario Battaglini inizia con un Rovigo con il piede sull’acceleratore, dopo 3 minuti dal fischio d’inizio Cosi recupera l’ovale da Diederich Ferrario e vola a segnare la prima meta della giornata, Atikins è preciso, 7-0. Al 12’ sono ancora i rossoblù ad avere il vantaggio: Capitan Ferro e compagni optano per i pali e Atkins porta sopra break il Rovigo, 10-3. Al 24’ il Valorugby ottiene un calcio a favore nei cinque metri rossoblù, opta per la touche e con il drive concretizza il lavoro in una marcatura con Silva. Ledesma dalla piazzola converte, 10-7. Nei minuti successivi il Valorugby è in attacco nella zona rossa di Rovigo, al termine della prima frazione avanza con la mischia e trova la seconda marcatura con una meta di punizione assegnata dall’arbitro Vedovelli. Fine primo tempo con il risultato parziale di 10 a 14.

Seconda frazione che si apre come nel primo tempo, con Rovigo in vantaggio. I bersaglieri dopo una multifase e una serie di pick and go trovano la meta con Sironi, Atkins trasforma, 17-14. Al 53’ calcio a favore per i padroni di casa, Atkins dalla piazzola aggiunge +3, 20-14. Al 60’ il Valorugby ha la meglio sulla mischia dei rossoblù e trova la seconda meta di punizione, ospiti in vantaggio di un punto, 20-21. Negli ultimi 20 minuti del match Valorugby tenta di risalire il campo, i rossoblù sono bravi a mantenere la calma e la lucidità e a portare gli ospiti nei propri 22. Finale da cardiopalma con Rovigo che al 79’ ottiene un calcio a favore, Atkins dalla piazzola non sbaglia e porta il Rovigo in vantaggio, 23-21. Fischio finale che arriva all’81’ quando la Rugby Rovigo Delta libera l’ovale dopo una mischia nei propri 22 metri. Vittoria importante per la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta che ottiene quattro punti fondamentali per la classifica.

“Sapevamo che sarebbe stata una battaglia dal punto di vista fisico. Non abbiamo concretizzato in un’azione del primo tempo e Valorugby ha iniziato a prender dominio nelle fasi statiche e per noi è stato complicato. Gli avanti oggi hanno sofferto, però è stata una grande prova di carattere, dove la squadra ha saputo reagire e ribaltare la partita, dobbiamo però ovviamente migliorare ancora. Abbiamo ottenuto quattro punti fondamentali in classifica. Ora lavoriamo per il Derby contro il Petrarca Rugby del 24 dicembre.”