Aperto poche settimane fa il Centro Minibasket Ceregnano NBR conta già una decina di iscritti

Il vivaio del Sekal Nuovo Basket Rovigo è in continua crescita. Anche il nuovo centro minibasket di Ceregnano sta dando grosse soddisfazioni. Aperto poche settimane fa grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale, il Centro Minibasket Ceregnano NBR conta già una decina di iscritti.

I minicestisti maschi e femmine, nati dal 2012 al 2015, sono seguiti direttamente dalla Responsabile Tecnica del Nuovo Minibasket Rovigo, Chiara Zago, Istruttore Nazionale Minibasket. Coach Zago cura non solo l’aspetto ludico, ma pone molta attenzione alla crescita tecnica, atletica e caratteriale di ogni Panterina. Far parte della sempre più numerosa famiglia delle Pantere rossoblù, a Ceregnano costa solamente 50 euro per la stagione sportiva in corso. Per informazioni si può scrivere a iscrizioni.nuovobasketrovigo@gmail.com.