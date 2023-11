Il risultato finale è stato di 26 a 16

Big match per la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta che ospita le Fiamme Oro Rugby allo Stadio Mario Battaglini per la sesta giornata del Campionato Serie A Elite. Al termine della partita sono i ragazzi di coach Lodi a vincere il match per 26 a 16.

Una partita fondamentale per la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta che deve ottenere punti preziosi ai fini della classifica. Sono sempre le mura di casa dello Stadio Mario Battaglini a fare da cornice anche per la sesta giornata del Campionato Serie A Elite. Una partenza a favore dei padroni di casa che al 6’ ottengono il primo calcio piazzato, Capitan Ferro e compagni optano per i pali e Atkins fissa i primi tre punti di giornata, 3-0. Al 10’ sono le Fiamme a rispondere dalla piazzola e l’apertura Canna, con il numero 25 sulla maglia, è preciso, 3-3. Due minuti dopo sono i rossoblù ad aggiungere ulteriori tre punti al tabellino, Atkins centra i pali, 6-3. Al 18’ Rovigo sfrutta un calcio a favore e opta per la touche in prossimità dei cinque metri avversari, gioco aperto a Moscardi che è bravo a rimanere in campo e a passare l’ovale a Sperandio che si tuffa in bandierina per la prima meta di giornata e la sua prima marcatura in rossoblù. Atkins è preciso, 13-3. Al 22’ sono le Fiamme ad aggiungere punti al piede, Canna converte e porta i suoi a +3, risultato aggiornato 13-6. Rovigo mantiene un buon ritmo e avanza il terreno di gioco, al 35’, ottiene un calcio a favore; Atkins non sbaglia e porta i bersaglieri a più dieci, 16-6. Alla fine della prima frazione di gioco le Fiamme Oro rispondono con il piede del Capitano Canna che fissa il calcio piazzato e manda le due squadre negli spogliatoi con il risultato parziale di 16 a 9.

Secondo tempo che si apre al 57’ con le Fiamme Oro che con la potenza del drive vanno in meta con Chiappini, dopo una touche nei cinque metri dei rossoblù, Canna converte e porta le due squadre sul pareggio, 16-16. Il ritmo del gioco cala, ma la Rugby Rovigo Delta è brava ad avanzare il campo con Sarto e ad ottenere vantaggio: Bazan Vélez gioca veloce dai cinque metri dei cremisi e vola oltre la linea per la segnatura. Atkins da posizione laterale è bravo a fissare la trasformazione, 23-16. Al 77’ Atkins ha la possibilità di portare sopra break i bersaglieri con un calcio piazzato, ma è corto, risultato che non cambia, 23-16. Tre minuti dopo Atkins, nominato poi Player of the Match, ci riprova dalla piazzola, questa volta non sbaglia, allunga sopra break dalle Fiamme Oro Rugby; si conclude dunque sul 26 a 16 la partita in favore della Rugby Rovigo Delta.

“Sapevamo di non aver dimostrato il nostro potenziale qui al Battaglini, oggi eravamo concentrati e l’attitudine è stata buona, questo ci ha permesso di portare a casa la partita. Abbiamo dimostrato anche nel gioco delle buone prestazioni, avevamo pieno controllo del match. Sono soddisfatto del lavoro dei trequarti, uno step in più rispetto alle scorse partite. In settimana abbiamo lavorato bene, dobbiamo continuare a crescere e a migliorare in vista delle nuove prestazioni. L’approccio e l’atteggiamento erano molto positivi, questo è l’obiettivo che dobbiamo mantenere per il resto del Campionato.” – ha commentato al termine del match coach Alessandro Lodi.