Federico Finotti domenica scorsa ha soccorso in campo un avversario, vittima di uno scontro di gioco fortuito

Il consiglio provinciale ha ricevuto ieri Federico Finotti, bomber-eroe che domenica scorsa ha soccorso in campo un avversario, vittima di uno scontro di gioco fortuito. Un incontro significativo nel corso del quale il Presidente Enrico Ferrarese, a nome dell’intera assemblea, ha voluto ringraziare personalmente l’attaccante bassopolesano per un gesto che ha salvato la vita ad Andrea Vacchi, sfortunato difensore della Ficarolese: ad accompagnare il calciatore Giovanni Pozzati, direttore sportivo della Rivarese, squadra che milita nel campionato di Terza Categoria.

“Questa reazione immediata e istintiva – così Ferrarese – ha permesso di salvato una vita e la cosa giusta non si fa per mai per caso. Ritengo che episodi come questi vadano pubblicizzati per poter diventare di esempio anche per altri atleti, agendo da stimolo positivo, da emulare”.

“Ho avuto tanta fortuna – le parole di Finotti -, in quel momento il ragazzo era come morto, ho fatto solo quello che avevo imparato lavorando da bagnino quando facevo le stagioni al mare. La cosa più bella comunque è quando mio figlio mi ha abbracciato a casa dicendomi che sono il suo super eroe”.

Da Pozzati, infine, un richiamo alla formazione e al primo soccorso: “Al di là del lieto fine di questa vicenda sarebbe importante accendere i riflettori sul valore della formazione e poter arrivare ad avere almeno un dirigente per squadra in possesso dei rudimenti di primo soccorso. Coose del genere possono capitare a chiunque, ogni domenica in ogni campo di calcio”.

Ai due, Ferrarese ha fatto omaggio in perfetto spirito sportivo di un gagliardetto della Provincia di Rovigo, posando quindi insieme ai consiglieri per una foto ricordo con uno striscione rosso e nero, colori sociali del club deltino.