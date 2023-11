In questi 14 giorni di stop i rossoblù hanno osservato un turno di riposo e una pausa del campionato

Dopo due settimane lontane dal parquet, tornano finalmente a giocare le Pantere di coach Dario Pizzo che venerdì saranno ospiti della capolista Poktapok Saccolongo nella quarta giornata del campionato di Divisione Regionale 2, Girone D.

In questi 14 giorni di stop, i rossoblù hanno osservato un turno di riposo e una pausa del campionato. Riprenderanno subito con un impegno ostico e sicuramente non partiranno coi favori del pronostico né per il lungo stop né per la caratura dell’avversario. Saccolongo è imbattuta in cima alla classifica.

I padovani hanno superato 70 a 50 il Basket Conselve, hanno espugnato il campo di Selvazzano di 5 punti e, nell’ultimo turno, hanno rifilato ben 19 punti in trasferta al Petrarca Castagnara. Il Sekal Nuovo Basket Rovigo, dopo l’esordio amaro a Selvazzano (-5), hanno vinto di otto contro il Petrarca Castagnara. I ragazzi di coach Pizzo stavano iniziando a trovare il ritmo campionato, ma questa lunga pausa non aiuta. Nessuno andrà a Padova da vittime predestinate.

Anzi! Capitan Enrico Salvà e compagni affronteranno Saccolongo con tutte le intenzioni di espugnare il parquet padovano. Saccolongo è un team completo e sicuramente molto ambizioso. Sotto canestro possono contare sulla stazza e esperienza di Alberto Ferro e Edoardo Ferrari, l’anno scorso entrambi in Serie D ad Albignasego, ma con molti anni di Serie C e D alle spalle. I punti arrivano soprattutto da Nicola Salmaso, cha sta viaggiando a 16 di media, Fabio Parisi (12,5) e Denny Salmaso (13,7), ma è veramente una squadra completa che può contare anche sull’esperienza di Tommaso Gallo (una vita in C e D). Insomma, per compiere l’impresa, le Pantere dovranno dare il massimo per tutta la gara, senza black-out.