Il mediano argentino è stato scelto dal coach dei Los Pumas Michael Cheika

Rovigo ci sarà alla Semifinale della Rugby World Cup 2023; a rappresentare la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta c’è il mediano di mischia rossoblù Lautaro Bazan Vélez.

Il mediano argentino è stato scelto dal coach dei Los Pumas Michael Cheika, tra i 23 convocati che scenderanno in campo contro la Nuova Zelanda.

Dopo la vittoria dello scorso weekend contro il Galles, Lautaro Bazan Vélez e l’Argentina si sono guadagnati un pass per la Semifinale contro gli All Blacks, in programma per venerdì 20 ottobre alle ore 21 (ora italiana) allo Stade de France di Saint-Denis. In palio l’accesso alla Finale, di sabato 28 ottobre, della Rugby World Cup 2023.

La partita tra Argentina e Nuova Zelanda sarà trasmessa in diretta su: Sky Sport Uno/Rai Sport HD/NOW/Rai Play.

“L’esperienza è incredibile, qualcosa di veramente unico”, commenta dalla Francia Lautaro Bazan Vélez, “essere in Semifinale ai Mondiali è davvero molto emozionante. Qui ci sono molte persone che conosco, amici e la mia famiglia, è incredibile vivere questa esperienza con loro e avere il loro sostegno. Anche se non voglio che tutto questo finisca mai, ho tanta voglia di tornare a Rovigo e unirmi alla squadra per riportare la Rugby Rovigo ai vertici, come l’anno scorso. Qui ho imparato molto, potrò trasmettere la mia esperienza alla squadra per poter raggiungere l’obiettivo insieme.”