Si è tenuta ieri nella Sala della Gran Guardia di Rovigo la prima riunione plenaria stagionale degli ufficiali di gara di Fipav Rovigo, anticipata dal saluto della presidente Natascia Vianello che ha, poi, riepilogato i numeri dell’ultima annata sportiva e presentato quella in fase di avvio.

A seguire, la commissione ufficiali di gara ha introdotto le novità normative e regolamentari, alcune modifiche al regolamento di gioco e illustrato cosa cambierà, anche a livello arbitrale con la cosiddetta Riforma dello sport.

È stato, inoltre, presentato il nuovo vademecum, uno strumento destinato a diventare di particolare utilità per i “fischietti” polesani per trovare risposte alle varie casistiche e necessità che potrebbero verificarsi sui campi o anche al di fuori degli stessi, sia prima, quando si riceve una designazione, sia in fase successiva quando devono venire spediti i documenti di gara.

Ad oggi, la sezione polesana può contare su un totale di 17 arbitri territoriali in attività, ma anche su 6 regionali, di cui due neopromossi, 3 nazionali e 2 osservatori regionali.

E a partire da questa sera alle 20:30 per dieci lezioni al lunedì e giovedì, nella sede Fipav di viale Porta Adige nel Palazzo delle Federazioni sopra al centro commerciale Aliper, inizierà il nuovo corso arbitri, completamente gratuito con spiegazione di regole di gioco, tecnica, segnaletica arbitrale e attività formativa in palestra. Al termine, un esame teorico e uno pratico, certificheranno la possibilità di incominciare una nuova brillante carriera, prima con tre match in affiancamento ad un tutor e poi con la vera e propria abilitazione a dirigere gare di categorie giovanili e divisioni. Per informazioni: arbitri@fipavrovigo.net.

“Ai nastri di partenza di questa nuova stagione, è stato un piacere ritrovare tutti i colleghi con molta carica e voglia di tornare in campo, soprattutto i più giovani, il che fa ancora più piacere, visto l’attaccamento al ruolo che dimostrano e l’affiatamento che si sta creando nel gruppo, nonostante qualche perdita, che, purtroppo, si verifica ogni anno, ha dichiarato il vice presidente di Fipav Rovigo, con delega agli ufficiali di gara, Diego Gardina. Grazie a questa forza e alle attività di supporto svolte da tutti i membri della Commissione, sono certo che anche quest’anno il settore arbitrale riuscirà a fornire ai nostri campionati un adeguato servizio, sempre con lo spirito di continuo miglioramento e crescita, non solo del singolo ma anche dell’intero gruppo”.