Si è tenuta domenica scorsa nella sala mediateca del Palazzo delle Federazioni di Rovigo la riunione di inizio anno di Fipav Rovigo con tutte le società locali.

Circa tre ore vissute intensamente assieme per continuare a confrontarsi e stimolare la crescita della pallavolo polesana. I numeri tra Adige e Po parlano sempre di una realtà lontana dalle altre province, ma considerando la percentuale di praticanti per numero di abitanti, allora la situazione cambia radicalmente e la provincia di Rovigo si posiziona sul podio dietro soltanto a quelle di Padova e Vicenza, che hanno potuto contare di recente su un vero e proprio exploit di tesserati.

Ottima e sentita la partecipazione che ha visto la presenza di circa l’80% dei club del territorio, intervenuti con i propri presidenti, ma non solo, anche con commercialisti, tecnici, segretari, consulenti del lavoro e allenatori.

Ad aprire le “danze”, è stato infatti l’intervento dell’avvocato Biancamaria Stivanello di Padova, specializzata nel settore sportivo e consulente del portale Fiscosport per quanto riguarda aspetti amministrativi, fiscali e gestionali dei club.

Un incontro pensato per trattare in primis un argomento che si preannuncia rivoluzionario per il mondo dello sport nella nuova stagione, quello della cosiddetta riforma, e passare dal dire al fare, trattando tutti i possibili aspetti pratici che ne conseguiranno.

“Ora è il momento in cui si inizia a mettere mano agli incarichi, a sistemare posizioni e c’è stata grande attenzione da parte delle società. Non è stato minimamente un dibattito a senso unico, ma sono state poste molte domande, anche ovviamente su casi specifici, per una legge che cambia gli equilibri del vecchio ordinamento e rimarrà verosimilmente un cantiere aperto, ed è naturale che ci possano essere molte questioni. Le risposte della dottoressa Stivanello sono state semplici e dirette, con tante indicazioni e consigli e un focus finale su quello che sarà il registro attività sportive oltre che sulle novità previste dall’ultimo correttivo, tanto che al termine è partito un applauso spontaneo di ringraziamento dei presenti” le parole della presidente di Fipav Rovigo, Natascia Vianello.

La stessa ha, poi, preso la parola per presentare la nuova stagione: organici, staff, campionati, anticipando date di inizio e informazioni su gironi ed iscrizioni in una settimana importante che vedrà l’uscita di diversi calendari e la partenza nel weekend dei tornei maschili, mentre quelli femminili avranno il via ufficiale da domenica 8 ottobre.

A seguire gli interventi dei responsabili del settore ufficiali di gara in cui si è parlato della programmazione del prossimo corso arbitri, ma anche di quelli per segnapunti, arbitri associati, aggiornamenti ed ulteriori elementi specifici, come ad esempio quelli legati al riconoscimento atleti: tutti aspetti già noti alle società ma che sono stati comunque ribaditi e rafforzati.

Di particolare interesse sarà la stagione del Volley S3, più lunga e ricca di appuntamenti che daranno spazio alle feste promozionali che coinvolgono i più piccoli, in un settore in continua crescita e le cui attività rimarranno ancora una volta gratuite. Una filosofia distintiva questa per Fipav Rovigo rispetto ad altri comitati e che consente alle società di destinare risorse ad altri utilizzi.

Si è, poi, parlato di allenatori e della programmazione dei corsi di formazione e abilitazione e la chiusura è stata dedicata alle selezioni, con il resoconto del consigliere referente, Giampaolo Guariento, sulle attività dell’ultima annata sportiva e un’anticipazione di quello che prevede il futuro, con alcuni possibili cambiamenti negli staff dettati da esigenze personali, l’inizio degli allenamenti previsti tra fine novembre ed inizio dicembre e la disputa del Trofeo dei territori under 14 maschile nel primo fine settimana di marzo, mentre a maggio ritornerà l’ormai consueto appuntamento con l’Aequilibrium Cup Trofeo dei territori under 14 femminile ed under 15 maschile.

Alle società presenti è stato consegnato come ringraziamento per la presenza un kit Fipav Rovigo con cartellina, penna, blocco notes e shopper in cotone personalizzata.

“Personalmente sono molto contenta della partecipazione e dell’attenzione ricevuta da parte delle società sportive – il commento conclusivo della presidente Fipav Rovigo, Natascia Vianello – Negli ultimi anni abbiamo ripetuto spesso, purtroppo per condizioni negative come la pandemia o il conflitto ucraino, che stavamo vivendo un anno speciale, ma questo 2023 per il mondo dello sport si prospetta davvero come tale e stavolta con un’accezione positiva. La riforma sta cambiando il nostro mondo e una volta trovato un punto di equilibrio andrà a ridare il giusto ordine e considerazione ad un mondo immenso di volontari e collaboratori che supportano società e atleti. Ma soprattutto, ho voluto ricordare anche ai nostri club, un altro momento davvero storico. Il 20 settembre lo sport è entrato a pieno diritto nella Costituzione italiana e credo che questa sia davvero una delle notizie più belle degli ultimi anni”.