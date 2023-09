Allo scattare del primo semaforo verde la pilota di Salgareda partiva con un ottimo spunto

Da sempre particolarmente attenta all’ingresso di giovani talenti tra le proprie fila anche in questa occasione Bolza Corse ha fatto centro, investendo su un’Eva Spadotto che, nell’ultimo weekend di Formula X Italian Series all’Autodromo Varano de’ Melegari, ha mostrato un potenziale decisamente interessante in prospettiva futura.

La pilota di Salgareda, sulla Renault Clio Cup 4 della squadra corse di Adria, prendeva le misure alla francesina, durante le prove libere di Sabato scorso, maturando una qualifica più che concreta che le consentiva di piazzarsi in sesta piazza assoluta, terza di ATCC RS.

“Durante le libere ho trovato subito un buon feeling con la Clio di Bolza Corse”, racconta Spadotto, “ed abbiamo affrontato una qualifica, la Domenica mattina, che si è rivelata molto buona per noi, riuscendo a chiudere con un il terzo di classe ed il sesto nella generale. Nelle libere sono partita con i piedi di piombo, cercando di capire sia i limiti miei che quelli del mezzo a disposizione. L’approccio è stato interessante ed onestamente non pensavo di poter avere questo passo. Siamo partiti molto fiduciosi per le due gare previste per Domenica pomeriggio.”

Allo scattare del primo semaforo verde Spadotto partiva con un ottimo spunto ma qualche errore di troppo non le consentiva di concretizzare al meglio, obbligandola ad accontentarsi di una comunque valida quarta piazza in ATCC RS, settima nella classifica assoluta.

La seconda sfida della Domenica, partita alle ore sedici, viveva sulla voglia di rivalsa della trevigiana, brava a gestire al meglio alcune bagarre ed a presentarsi alla bandiera a scacchi in terza posizione di classe, ripetendo la più che positiva settima nella generale.

“È stata una Domenica molto tirata”, aggiunge Spadotto, “perchè poco dopo il termine delle qualifiche si era già pronti per gara 1. Nella prima, dopo una buona partenza, sono incappata in qualche errore mentre nella seconda c’è stata qualche bella lotta ed il terzo gradino del podio, in ATCC RS, ci ha dato una bella soddisfazione. Per tutto il fine settimana ho avuto un buon appoggio da parte di Bolza Corse. Il team mi ha guidato e consigliato al meglio. Nonostante le ansie, prima della partenza, è stato bello correre a Varano. Un tracciato che richiede uno stile di guida fluido e pulito, come piace a me. Ho un difetto, non mi accontento mai ed avrei voluto sudarmi qualche posizione in più ma, per le prossime apparizioni, so dove migliorare.

Di strada ne ho ancora tanta da fare ma sono contenta di aver conquistato il mio primo podio nel mondo del turismo. Grazie a Silvano ed a tutta la squadra. Grazie al mio fidanzato che mi ha seguito in radio, spronandomi dall’inizio alla fine. Speriamo di vederci a Misano, il prossimo Novembre.”

“È stato un bel debutto, quello di Eva, con il nostro team”, racconta Silvano Bolzoni (team principal Bolza Corse), “e siamo felici che sia già stata in grado di cogliere il suo primo podio in un contesto altamente competitivo come è l’ATCC RS. La rivedremo presto, statene certi.”