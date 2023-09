Il club si conferma al terzo posto nella classifica per società

Un poker di grandi successi che premia il lavoro svolto durante tutto il periodo estivo e ha dato grandi soddisfazioni in tutto il mese di settembre. Domenica 24, grande trionfo per Elena Ponzetto nei 5.000 metri a punti, con ampia soddisfazione di Luca Presti che ha accompagnato la squadra nella trasferta veronese accompagnato da Alberto Ponzetto. L’ottimo risultato per l’alfiere verdeblù della categoria Allieve si somma poi al quinto posizionamento in gara corta (1 giro sprint).

Risultati davvero di rispetto poi per tutti gli atleti verdeblù spesso entro le prime dieci posizioni con agguerrite fasi di qualifica. Nella categoria Ragazze si segnalano Asia Pigato, Isabel Dobreva, Martina Negri, Giorgia Girardi, Erica Erialti, mentre nei maschi Andrea Formaggio, Sebastiano Schiesaro e Mattia Roccato.

Nei ragazzi 12 hanno sfiorato il podio Nadir Agdid nella gara lunga (1.500 metri in linea) e Leonardo Zanirato in quella corta di 200 metri. Le due giovani promesse atleti hanno corso assieme a Lorenzo Marangoni e Gianmaria Bergamin mentre nella categoria femminile degne di nota sono state le condotte di Anna Vallin, Giorgia Borella, Viola Ronconi, Maria Sole Visentin, Matilda Morello. Passando alle giovanili sono scesi in pista Aurora Meo, Aurora Gabban, Giorgia Pigato, Sofia Venturini, Matilde Cocchieri, Margherita Barin, Gemma Fusaro, Anna Marangoni, Alice Visentin, Anita Grandi, Wissal Agdid, Martina Borella, Davide Zambon, Ettore Baretta, ed Alessandro Franceschetti negli Esordienti oltre a Francesca e Vittoria Balaustra, Claudia Saccardin, Ada Oprea, Cristal Meo, Dario Previato e Milo Schiesaro nei Giovanissimi. Il prossimo appuntamento sarà domenica 1 ottobre a Pordenone con l’ultima tappa del circuito nord-est Grand Prix Giovani.

Sempre domenica 24 settembre si è svolto il primo trofeo Rollercross città di Este, questa volta interessando il settore freestyle, svolto all’istituto Salesiano della cittadina padovana. Accompagnati dall’allenatore Nicolò Franco hanno partecipato Edoardo Garbo, oro di categoria e Gioa Tenan, argento. Gara che ha permesso di tracciare un punto sulla preparazione della stagione ormai in fase conclusiva con gli allenamenti già decollati alla polisportiva Tassina di Rovigo ogni lunedì, giovedì e venerdì dalle 18 alle 20.

Per tutte le informazioni di dettaglio, conoscere gli eventi agonistici e non, è possibile telefonare al 347.0013300 oppure on line consultare il sito internet www.skatingclubrovigo.it o le pagine sociale Skating Club Rovigo sia su facebook che su instagram.