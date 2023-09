Il salotto rodigino sarà invaso dai colori verdeblù

Sabato 23 settembre a partire dalle 18 lo Skating Club Rovigo sfilerà sul “liston” di Piazza Vittorio Emanuele II a Rovigo nel classico appuntamento di inizio stagione con la presentazione delle squadre e delle attività della nuova stagione sportiva.

Nel pieno fermento delle tante attività settembrine, il salotto rodigino sarà invaso dai colori verdeblù con una dimostrazione dei corsi attivi in questa nascente annata rotellistica, da quello tradizionale rivolto ai bambini dai 4 anni, non solo a Rovigo ma anche a Stanghella, Crespino e Pontecchio Polesine, a quello freestyle, dallo skateboard al corso per giovani ed adulti il Roller fitness, con lo staff tecnico a disposizione di coloro vogliano provare gratuitamente, anche per la prima volta, questa disciplina sportiva, con l’attrezzatura necessaria messa a disposizione dal club. Sarà così un piccolo assaggio della tecnica e delle varie abilità che saranno insegnate ai corsi delle scuole di pattinaggio, decollati dall’11 settembre.

L’evento in programma per questo fine settimana bissa il grande successo dell’open day al Pattinodromo delle Rose che ha aperto gratuitamente i propri cancelli sabato 16 settembre con decine e decine di partecipanti, incuriositi da questa iniziativa.

Ultime partenze poi dei corsi fuori Rovigo: dal 19 settembre, ogni martedì e giovedì, gli appuntamenti sono sia a Crespino dalle 16.15 alle 17 alla piattaforma del Circolo Noi di piazza Fetonte che a Pontecchio Polesine dalle 17.30 alle 18.15 alla Piattaforma polivalente di via San Pietro Martire.

Per tutte le informazioni di dettaglio, conoscere gli eventi agonistici e non, è possibile telefonare al 347.0013300 oppure on line consultare il sito internet www.skatingclubrovigo.it o le pagine sociale Skating Club Rovigo sia su facebook che su instagram.