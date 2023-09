La partita è terminata in favore della formazione rossoblù per 15 a 7

È l’atmosfera del “Battaglini by Night” ad ospitare la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e il Petrarca Rugby nell’amichevole PreSeason. La partita, divisa in quattro tempi da 20 minuti ognuno, è terminata in favore della formazione rossoblù per 15 a 7.

Bersaglieri e tuttineri che si ritrovano a sfidarsi dopo la Finale dello scorso 28 maggio che ha assegnato il titolo di Campioni d’Italia alla Rugby Rovigo Delta. Un’amichevole che profuma di derby pre Campionato. Partita vera, che inizia subito con un cartellino giallo, al 4’, ai danni di Casolari del Petrarca Rugby per un placcaggio irregolare. Rugby Rovigo, al 10’, sfrutta subito la superiorità numerica in mischia: touche in prossimità dei cinque metri dei tuttineri, drive avanzante ed è Visentin a recuperare l’ovale e a trovare un varco nella difesa avversaria. Atkins è preciso e fissa così anche la trasformazione, 7-0. Nei minuti a seguire il Petrarca Rugby prova due incursioni nei 22 dei rossoblù, entrambe non concretizzate: una per un errore al piede e l’altra per la buona difesa dei ragazzi di coach Lodi nei propri cinque metri. Finiscono così i primi 20 minuti di gioco.

Tabellone che viene riaggiornato al 37’ con il Petrarca che nuovamente si trova nei 22 dei rossoblù: questa volta il lavoro svolto si concretizza con il capitano Trotta che trova un varco nella difesa e vola a schiacciare in mezzo ai pali, Lyle converte e porta le due squadre sul pareggio, 7-7. Al 40’ Rovigo risale il campo, ovale tra le mani di Atkins che opta per un drop e fissa altri tre punti per i rossoblù. Finisce così il primo tempo per 10 a 7.

Nel secondo tempo molti i cambi di entrambe le formazioni; le squadre continuano a sfidarsi e vari sono ancora una volta i tentativi dei ragazzi di coach Marcato nel superare la linea dei punti pesanti, sono bravi però i bersaglieri in difesa. Al 66’ i rossoblù sono in superiorità numerica per un giallo a Montilla del Petrarca. Al 70’ il pack rossoblù avanza il terreno sui cinque metri avversari, ovale aperto al largo ed è il Project Player Davide Gardinale a segnare la seconda marcatura di giornata per la Rugby Rovigo. Dalla piazzola Chillon non fissa la trasformazione, 15-7. Al 76’ gli animi si scaldano e l’arbitro Merli punisce Diederich Ferrario per Rovigo e Panunzi per il Petrarca con due cartellini rossi. Partita che termina pochi minuti dopo con la vittoria della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta per 15 a 7.

Il prossimo appuntamento per i bersaglieri è fissato per venerdì 22 settembre alle ore 19, allo Stadio Mario Battaglini, per la seconda amichevole pre-season contro il Rugby Colorno.

Questo il commento di coach Alessandro Lodi al termine del match: “L’atteggiamento è positivo, abbiamo dimostrato che non partiamo da “accontentati”. Ci sono ancora molte cose da sistemare, però ci confermiamo nella disciplina, in difesa e nell’attitudine messa in campo. Siamo consapevoli di dover lavorare e mettere l’attenzione sugli errori fatti, però la fame c’è e sono contento. Sono soddisfatto anche della prova di molti giovani scesi in campo oggi.”