Un’importante realtà non solo sportiva ma anche sociale

Sabato 16 e domenica 17 settembre 2023 la Rhodigium Basket lancia la nuova stagione sportiva con una due giorni che racchiude al suo interno manifestazioni sportive diverse che coinvolgono tutto il mondo Rhodigium e non solo, segno di una filosofia societaria che al suo interno promuove la crescita dei bambini e della bambine dal Minibasket fino alle categorie senior cercando di favorire la partecipazione di tutti anche se con modalità differenti, nel rispetto e nella valorizzazione di ogni individuo . Ieri a palazzo Nodari si è tenuta la presentazione.

“Siamo felici di ospitarvi, ha esordito l’assessore allo Sport Mattia Milan facendo gli onori di casa, rappresentate un grande orgoglio e soddisfazione per tutta la città. Un’importante realtà non solo sportiva, ma anche sociale con il bask-in che coinvolge disabili e normodotati insieme. L’amministrazione è al vostro fianco e vi auguriamo sempre più grandi successi”.

Partendo dalle ragazze della prima squadra rossoblu, quest’anno impegnata nel primo storico campionato di serie A2 femminile, come ha spiegato la presidente Paola Galasso, sabato 16 e domenica 17andrà in scena al Palasport di Rovigo un torneo di serie A2 femminile a cui parteciperanno oltre alla Solmec Rhodigium anche Pallacanestro Vicenza, Alpo Verona e Ponzano Basket, primo vero test per conoscere le ambizioni della formazione guidata da Giulia Pegoraro e Massimo Borghi al suo esordio nel campionato nazionale. L’ingresso sarà gratuito e sarà un momento per conoscere meglio le ragazze della prima squadra.

Domenica 17 inizierà con la camminata solidale, non competitiva in collaborazione con Doctor Clown; alle 8.30 ritrovo presso la Casa delle Associazioni di via Alfieri con partenza della ClowN Run. Alle ore 9.30 ci sarà la partenza ufficiale della camminata, con arrrivo al Palasport di Rovigo dove sarà organizzato un piccolo ristoro. All’arrivo della camminata, i partecipanti potranno assistere alla partita di bask-in tra Rhodigium e Basket Redentore Este.

Il bask-in, è’ uno sport di squadra, giocato da disabili e normodotati insieme. Il termine “baskin” è l’unione delle parole “basket” e “inclusivo”, uno sport che nasce dalla pallacanestro ma che fonda i suoi principi sull ‘integrazione”. Dunque un “ basket inclusivo” nel quale le squadre sono composte da atleti normodotati e atleti con disabilità, siano queste di carattere fisico sia mentale.

Dallo scorso anno la Rhodigium Basket, grazie al contributo di Adriatic LNG, la partecipazione di ragazzi dell’Agesci Rovigo 1 e 2 e di Porto Alegre, ha creato un gruppo di atleti con diverse abilità che stanno progressivamente apprendendo le regole del gioco e proprio domenica 17 settembre affronteranno la loro prima partita.

“Come azienda impegnata da anni in progetti a favore dei più deboli, siamo felici aver abbracciato questa iniziativa di Rhodigium Basket di grande valenza sociale.” Il Bask-in offre un’opportunità di inclusione, ricreazione e socialità per i ragazzi del territorio- afferma Alfredo Balena, Direttore delle Relazioni Esterne di Adriatic LNG.

Nel corso delle due giornate all’esterno del Palasport sarà allestito un campo da minibasket dove si svolgeranno dei minitornei. Per tutti ci sarà la possibilità di fare due tiri a canestro.

Torneo di A2 femminile, Clown run, Bask-in, Minibasket quattro diversi modi per vivere lo sport :questo è il Rhodigium Basket day.

Presenti oggi, oltre all’assessore Milan e alla presidente Galasso, Sara Vason per Doctor Clown, Cinzia Sivier per Uisp che collabora alla ClowN Run e Giorgia Fonsanti per Adriatic Lng.