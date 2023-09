La squadra parteciperà ai prossimi campionati europei

Ieri, a palazzo Nodari, momento di sport internazionale con la Nazionale ungherese seniores di baseball. A fare gli onori di casa l’assessore allo Sport Mattia Milan. La squadra, accompagnata da Alessandro Boniolo presidente della BSC Rovigo e dal dirigente Lucio Taschin, parteciperà ai prossimi campionati europei che si terranno in Repubblica Ceca a fine mese. A Rovigo disputerà due partite amichevoli.

“Siamo felici di accogliervi e di darvi il benvenuto di tutta l’amministrazione e della città, ha detto l’assessore Milan. Un ringraziamento alla BSC Rovigo per aver organizzato questo incontro che rappresenta un importante valore aggiunto per il nostro territorio con un tocco di internazionalità e per la crescita dello sport”.

“E’ un onore per noi ospitare la nazionale di Ungheria, ha affermato Alessandro Boniolo presidente dell’Itas Mutua Bsc Rovigo. Quest’anno abbiamo avuto a Rovigo altre 2 nazionali giovanili italiane che poi hanno vinto la medaglia d’argento agli europei di categoria ed ora ecco un altro riconoscimento che arriva anche a livello internazionale. Nell’impianto di Via Vittorio Veneto sono appena stati nostri ospiti anche un gruppo di talenti americani e ci apprestiamo a disputare 7 play off in tutta Italia. Uno sforzo incredibile che ci vede davvero impegnati a 360°. Continuiamo a rimanere a Rovigo un polo sportivo di grande interesse con 2 squadre che ancora stanno disputando i campionati di serie A.”

Al termine dell’incontro, l’assessore Milan ha consegnato una targa ricordo ed ha ricevuto un cappellino della squadra.