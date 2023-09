Il Pattinodromo delle Rose è pronto ad accogliere i corsi delle scuole di pattinaggio

Fervono i preparativi per la nuova stagione sportiva con i corsi dello Skating Club Rovigo che a partire dall’11 settembre interesseranno tutte le fasce d’età, dai giovanissimi pattinatori alle prime armi, agli adolescenti, giovani ed adulti, senza tralasciare l’agonismo sia nelle discipline corsa che freestyle. Il Pattinodromo delle Rose è pronto ad accogliere il corso delle scuole di pattinaggio rivolto a tutti, bambine e bambini dai 4 anni, anche alle prime esperienze sulle otto ruote grazie al preparato staff tecnico che guiderà le lezioni dalle 17 alle 18 ogni lunedì, martedì e giovedì con tanto divertimento in sicurezza.

Continua l’iniziativa da parte del club verdeblù della tessera a dieci entrate rinnovabili con possibilità di noleggio dell’attrezzatura per chi ne fosse sprovvisto: pattini, caschi e protezioni. Non solo, perché l’accoglienza e gli spazi del Pattinodromo delle Rose permetteranno l’attesa dei genitori nell’area hospitality immersa nel verde con ampio parco giochi interno all’impianto di via Muratori (nel cuore del quartiere Commenda, a lato del Palasport) oltre alla presenza di una fornitissima Club House. Quanto ad adolescenti, giovani ed adulti sono pronti ai blocchi di partenza anche i corsi freestyle, che unisce la tecnica del pattinaggio alle abilità di salti, slalom e destrezza, il corso rollerfitness, volto al dinamismo ed esercizi fitness sui pattini e quello di skateboard.

Non solo Rovigo poi. Il poker di corsi, dopo quello casalingo, sarà composto dalle conferme di Stanghella ogni mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18 alla piattaforma parrocchiale di via Santa Caterina (inizio il 13 settembre), e Pontecchio Polesine ogni martedì e giovedì dalle 17.30 alle 18.15, dal 18 settembre alla piattaforma polivalente di via San Pietro Martire (inizio il 18 settembre) oltre al grande ritorno a Crespino, ogni martedì e giovedì dalle 16.15 alle 17 (dal 18 settembre), con appuntamento alla piattaforma del Circolo Noi in piazza Fetonte.