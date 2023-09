I rossoblù saranno impegnati nelle prossime settimane in più appuntamenti

Ieri lo Stadio “Mario Battaglini” ha riaperto le porte per la prima uscita PreSeason della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, che ha ospitato in un allenamento congiunto i leoni della Benetton Rugby.

L’allenamento, a porte aperte a tutti gli appassionati, si è svolto in 80 minuti, divisi in una prima parte di confronto tra i reparti, poi un tempo a testa di attacchi, infine 30 minuti di gioco effettivo guidati dall’arbitro Gianluca Gnecchi; l’allenamento congiunto si è concluso con una marcatura per squadra.

I rossoblù saranno impegnati nelle prossime settimane in più appuntamenti, a partire dalla classica sfida in famiglia tra Rossi vs Blu in programma per venerdì 8 settembre alle ore 19 e le due amichevoli, il 15 e il 22 settembre sempre alle ore 19, rispettivamente contro il Petrarca Rugby e l’HBS Colorno.

Appuntamento da non perdere sarà anche la presentazione ufficiale della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta 2023/24, sabato 9 settembre alle ore 21 in Piazza Vittorio Emanuele II.

“Il focus di questo allenamento era l’attitudine ed è stata buona da parte tutti. Siamo contenti non ci siano stati infortuni, nella prima uscita, con contatto reale non era scontato. Siamo all’inizio, ci sono elementi da migliorare; continuiamo a lavorare per arrivare pronti alla prima partita di Campionato.”