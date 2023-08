Gli impianti sono concessi compatibilmente con le attività didattiche e sportive della scuola che hanno la priorità sugli altri utilizzi

Per la gestione dell’impianto sportivo di via Savonarola e per quello di via Bassa, il Comune accoglie manifestazioni di interesse da parte di enti e associazioni iscritti all’albo comunale delle associazioni. Gli avvisi (uno per ciascun impianto sportivo) riguardano affidamento, gestione e utilizzo quinquennale (fino al 30 settembre 2028) in orario extrascolastico delle palestre che sono annesse alle scuole. Si tratta, quindi, del plesso di Occhiobello e di quello di via Bassa a Santa Maria Maddalena. L’affidamento ha lo scopo di favorire e promuovere l’attività sportiva e l’aggregazione, incentivando stili di vita sani.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate in Comune entro il 6 settembre per quanto riguarda via Savonarola ed entro il 14 settembre per via Bassa.