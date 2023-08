Il neoeletto ha sostituito il dimissionario Riccardo Ferrari

È ufficialmente iniziata la nuova stagione del Sekal Nuovo Basket Rovigo sotto la presidenza del neoeletto, Roberto Battistini. Dopo aver conquistato, negli scorsi anni, un titolo regionale di Serie D e uno Under 20, ma soprattutto dopo aver creato, nelle ultime tre stagioni, un vivaio che mancava totalmente, le Pantere ripartono con una nuova programmazione, che si basa appunto sul giovane vivaio rossoblù. Tutto all’insegna sicuramente di un ridimensionamento per quanto riguarda la prima squadra, ma di un aumento di risorse per il vivaio e, soprattutto, una continuità societaria e di programmazione. Non a caso, infatti, il direttivo del Sekal Nuovo Basket Rovigo è rimasto praticamente invariato. Il neoeletto Roberto Battistini ha sostituito il dimissionario Riccardo Ferrari, mentre sono rimasti tutti gli altri componenti: l’ex presidente Gionata Morello, che ha dovuto fare un passo indietro per impegni lavorativi, Alberto Ferrari e Alberto Liviero. Battistini, che era anche lui già dentro i meccanismi rossoblù, avrà il compito di fare da timoniere in questo nuovo corso rossoblù.

Presidente, è ufficialmente iniziata la stagione sportiva del Sekal Nuovo Basket Rovigo per quanto riguarda la prima squadra. Qual è l’obiettivo stagionale?

“Raggiungere quanto prima la salvezza per poi cercare, il prossimo anno, di salire in Divisione Regionale 1”.

Che impressioni ha avuto da questi primi allenamenti?

“La maggior parte dei giocatori è in ferie o impegnata in attività parallele come il 14° Basket Summer Camp in montagna. Nonostante ciò, posso dire che la volontà che ci stanno mettendo è pari alla grinta che non vedevo da tempo su un campo di basket. Allenamenti quasi ogni giorno, ritmi serrati, lacrime e sudore che ripagheranno sicuramente tutti”.

Anche quest’anno, il Sekal rappresenterà la massima categoria maschile della Provincia. Come affronterete questa responsabilità?

“Personalmente non mi sono mai preoccupato di quello che “fanno gli altri” perché credo sia importante rimanere concentrati su se stessi e dare credibilità alla società per cui stiamo lavorando, dalla prima squadra sino ai più giovani, genitori compresi, ma posso dire al nostro main sponsor Sekal che non ci tireremo mai indietro per impegno nei confronti di chi ci supporta con convinzione”.

Può spiegarci perché avete sostenuto i primi allenamenti a San Martino di Venezze?

“Mentre a San Martino e a Villadose siamo già a conoscenza degli spazi concessi, a Rovigo ancora non si hanno risposte, che dovrebbero arrivare comunque a giorni. La situazione palestre, davvero al limite se si pensa che solo il palazzetto e la palestra di Borsea sono omologate per la pallacanestro, è di un sovraffollamento incredibile, anche per richieste di alcune società di molto sopra le loro vere necessità, e ciò ha comportato una intensa e faticosissima ricerca di accordi fra le stesse società per ridistribuirsi gli orari e per rimettere tutto in mano agli Uffici comunali e rimanere in attesa delle decisioni finali. Oltretutto sapendo che da gennaio la Provincia ha in programma di chiudere, non si sa in che turnazione e per quanto tempo, le palestre per lavori di manutenzione straordinaria, sicuramente necessari, ma nel periodo sbagliato”.

Parliamo del settore giovanile. Quando è previsto l’inizio?

“E’ nostra intenzione riprendere con le giovanili già da settembre, appena conosceremo la distribuzione orari palestre. Siamo tutti in attesa e trepidanti”.

Chi sono i volti nuovi, fra i tecnici, e che incarichi avranno? E i riconfermati?

“Abbiamo ingaggiato l’allenatore nazionale Tiziano Tarquini, che si occuperà principalmente delle Under maschili (15 e 14), ma che rimane a disposizione per le necessità della società, e preso con noi Salvatore Vacca per ricoprire ruolo di allenatore su Under14 Femminile ed Istruttore su una fascia di età minibasket. Mentre la Divisione Regionale 2 avrà in panchina il giovane volto di Dario Pizzo, supportato da Enrico Salvà.

Abbiamo riconfermato i due migliori tecnici giovanili quali Chiara Zago e Leandro Barbierato, che si occuperanno del settore Minibasket, Esordienti Maschili e Femminili, ai quali si affiancherà la new entry Alessandro Boscolo”.

Di che stato di salute gode la società rossoblù, prossima a vivere la sua ennesima stagione come capofila del basket maschile polesano?

“Sicuramente buono. Stiamo mettendo a posto l’organizzazione che nella stagione scorsa aveva avuto qualche problema a livello di dirigenti. L’avere in società ancora Gionata Morello e Alberto Ferrari, che supportano il lavoro che sto svolgendo, è sicuramente di auspicio per una stagione di transizione che consoliderà le fondamenta del Nuovo Basket Rovigo. Il lavoro che svolge, a latere dei campionati, Chiara Zago è fondamentale e propedeutico ad un progressivo aumento nei numeri di piccoli tesserati e di avvio per nuovi giovani istruttori. Chiudo con quanto detto prima: noi dobbiamo “lavorare e giocare” su noi stessi, perché quando dai il massimo impegno sarai sicuramente ripagato, lasciando perdere tutte le polemiche o le cattiverie degli altri”.