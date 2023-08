La terza tappa Regionale al Bagno Perla di Rosolina Mare

Cinquantadue coppie, centoquattro atleti, cinque regioni coinvolte, centoventi gare in dieci campi di gioco con trentaquattro gradi all’ombra, sono gli ingredienti del terzo appuntamento estivo per l’attività di Fipav Rovigo, che ha ospitato sabato 19 agosto, l’ultima delle tre tappe in programma del circuito regionale giovanile Fipav Veneto di beach volley.

Evento svolto nella oramai collaudata struttura del Bagno Perla di Rosolina per le categorie under 14, under 16 e under 18 maschili e femminili.

Sui dieci campi allestiti per questa ultima tappa organizzata da Fipav Rovigo, dopo una lunga giornata di gioco, supportati da un numeroso pubblico, a conquistare la tappa sono state le coppie Carminati-Pistore nell’under 14 femminile (Real Beach Padova), Zambon-Di Luzio nell’under 16 femminile (Verona) e Porporati-Granziol (Padova/Treviso) nell’under 18 femminile. Camilli-Bezzi conquistano la categoria under 14 maschile, Tiozzo Neti-Ganzerla (Jba) l’under 16 maschile e Piovan-Marchesan l’under 18 maschile.

Manca sempre meno all’appuntamento con le finali scudetto giovanili del 2, 3, 4 e 5 settembre a Bellaria-Igea Marina e i punti conquistati diventano sempre più importanti per garantire l’accesso all’appuntamento nazionale. Molte le coppie in gioco anche per la provincia di Rovigo con le società Adria Volley, Project Star Volley, Traveling Beach Volley&School e Volley Ariano. Alla tappa hanno aderito per il Veneto le scuole Beach Volley Padova, Real Beach e Jba, mentre da fuori regione si sono iscritte scuole di beach volley provenienti da Lombardia, Trentino Altro Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.