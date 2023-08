Una bella esperienza e alcuni spunti per migliorare la ciclabilità

Una piacevole serata quella che ha visto una ventina di ciclisti, per la maggior parte non soci FIAB, recarsi da Occhiobello a Ferrara e ritorno nella seconda edizione della “pedalata nel tramonto”, organizzata da FIAB Occhiobello – Sinistra Po sabato 12, nel contesto della 29ma Sagra di San Lorenzo.

Oltre che fornire un’occasione di piacevole svago ai partecipanti, l’iniziativa ha avuto l’obiettivo di mostrare, a residenti e non, come recarsi in bici da Occhiobello o Santa Maria Maddalena a Ferrara, sia un’alternativa, non solo più ecologica, ma anche sicura, piacevole e veloce all’utilizzo dell’auto.

Il percorso si è sviluppato quasi completamente su percorsi ciclabili o ciclo-pedonali, ormai molto sviluppati tra i due centri e ha permesso di attraversare angoli della città raggiungibili solo in bici o a piedi, come il Parco Urbano, la “campagna entro le mura”, la sommità delle Mura rinascimentali o il centro storico. Dopo un veloce aperitivo in centro, il gruppo è tornato, per altri percorsi ciclopedonali, in piazza Matteotti a Occhiobello, per concedersi una meritata cena allo stand gastronomico della Sagra.

Un itinerario apprezzato da tutti/e i/le partecipanti, anche neofiti, per la facilità, piacevolezza e sicurezza. Due le criticità riscontrate: l’annoso problema del mancato rispetto del divieto di circolazione per i veicoli a motore sull’argine (6 i veicoli incrociati in appena dieci minuti di pedalata tra via Marconi e via della Pace) e la mancanza di un attraversamento protetto della SS16 per raggiungere il centro di Pontelagoscuro dopo aver attraversato il ponte sul Po. Un tema, questo, su cui FIAB Rovigo (e in particolare la nostra sezione di Occhiobello – Sinistra Po) e FIAB Ferrara intendono collaborare per promuovere soluzioni presso le amministrazioni interessate.

Più in generale, il tema della sicurezza della sinistra Po polesana e del suo collegamento con Ferrara e il mantovano, sarà al centro degli obiettivi del grande ciclo-raduno interregionale FIAB del prossimo 24 settembre proprio sulla tratta arginale sinistra Ostiglia – Ferrara.