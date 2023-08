Riconferma per il fortissimo playmaker

Il forte playmaker classe 2004, arrivato al Sekal Nuovo Basket Rovigo la scorsa stagione, ha dato nuovamente fiducia al progetto targato NBR, che riparte dalla Divisione Regionale 2 per tornare, una volta formati i propri giovani, a giocare nelle categorie regionali più alte.

Un ruolo importantissimo, in questo nuovo ciclo rossoblù, avrà proprio Diego Tengueu, appena rientrato da un durissimo camp di specializzazione in Serbia, che già nella scorsa stagione si era reso protagonista con la maglia delle Pantere: è stato determinante nella conquista del titolo regionale Under 20 e ha trovato minutaggio anche in C Silver.

Cresciuto nelle giovanili di Rimini, Fidenza e Ferrara, per poi approdare al Sekal nell’ultimo anno da Under, Tengueu è un playmaker dotato di eccezionale tecnica e ottime capacità atletiche. Per la DR2 di coach Dario Pizzo, Tengueu sarà sicuramente un’arma in pi