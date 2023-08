Importanti novità interesseranno il club rodigino di pattinaggio corsa e freestyle

Grandi lavori in corso per lo Skating Club Rovigo per la nuova stagione sportiva 2023/2024, tappa di un progetto pluriennale. Importanti novità interesseranno il club rodigino di pattinaggio corsa e freestyle, nonché skateboard con apertura di nuove scuole di pattinaggio non solo a Rovigo ma anche nei Comuni limitrofi. Tutto ciò grazie alla disponibilità e al potenziamento dello staff tecnico, con ben quattro nuovi istruttori entrati a far parte dell’intelaiatura della scorsa annata.

L’intera equipe tecnica si è già riunita in un primo appuntamento formativo al Pattinodromo delle Rose nella serata di lunedì 31 luglio, e che vedrà a breve nuovi appuntamenti condotti dal pluricampione mondiale, europeo ed italiano Luca Presti, head coach della prima squadra e che quest’anno sarà coadiuvato dai confermati Mattia Diamanti e Filippo Mirandola, con l’introduzione anche di Alberto Ponzetto, già collaboratore dello stesso Diamanti alla guida della brillante Giovanile. Il tutto poi avvalorato dal sostegno di un tris di professioniste del settore sportivo: la dott.ssa Maria Spinardi, mental Coach, la dott.ssa Alessia Ongaro, nutrizionista e la dott.ssa Paola Pavan, medico sociale.

Le scuole di pattinaggio saranno coordinate sul piano organizzativo da Raffaella Bedon ed interverranno nei vari corsi Gianmaria Milani, che oltre istruttore è fresco vincitore di un bronzo assoluto nel freejump ottenuto al campionato italiano di Riccione, Edoardo Garbo, eppoi i nuovi tecnici: Erica Gullà, laureata in Scienze Motorie Biosanitarie e studentessa di massofisioterapia , Elisa Berto, atleta Senior, velocista, che si cimenterà per il primo anno anche nella fase tecnica, grande esempio della continuità atletica di crescita proprio nel club verdeblù al pari di Edoardo Belluco e Catalina Golai anche lei ex pattinatrice nelle vesti rodigine.

Continueranno poi i corsi di freestyle, guidati sempre da Nicolò Franco con assistente Edoardo Garbo, skateboard, con Alessandro Nardin e quello rivolto a giovani ed adulti con Federico Brancalion. “Allenatori ed istruttori sono il cuore pulsante del club, afferma il vicepresidente Paolo Ponzetti. Senza di loro non esisterebbe l’attività della nostra società, contornata da tanti volontari che sostengono con passione l’organizzazione giorno dopo giorno. Da mesi siamo al lavoro per gettare le basi per la nuova stagione per ripartire da settembre con tanta carica ed umiltà volta alla crescita sì del club ma il tutto è rivolto ai nostri atleti, che vivano un ambiente stimolante e sereno.

Lo staff tecnico, preparato ed appassionato sarà il volano per grandi nuovi obiettivi. Avremo ben cinque sezioni della scuola di pattinaggio e questo è la conferma di quanto guardiamo al futuro, senza dimenticare l’attenzione particolare al settore agonistico che avrà numeri importanti con tanta qualità”.