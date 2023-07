La Divisione Regionale 2 rossoblù potrà contare sull’apporto di Gianluca Danieli, classe ‘99, polesano, ma proveniente dalla Serie D del CUS Padova dove lo scorso anno viaggiava a 9,3 punti di media, con un massimo stagionale di 18 contro Basket Marostica. Playmaker con parecchi assist e punti nelle mani, Danieli ha scelto il progetto del Sekal Nuovo Basket Rovigo dopo essere stato determinante nell’esaltante stagione degli universitari patavini in Serie D.



Danieli, corteggiatissimo da diversi club, sarà sicuramente uno dei punti di forza del team rossoblù. Cresciuto nella giovanile di quel Basket Loreo che vinceva praticamente tutto, nonostante la giovane età Danieli ha poi calcato diversi parquet: La Fenice Codigoro, CUS Ferrara, Alba Adria e quindi CUS Padova. Danieli, dottore in Scienze Motorie, fa anche parte dello staff del Basket Summer Camp molto noto soprattutto in Polesine. “Questa nuova esperienza, con allenatore e compagni nuovi, rappresenta un grande stimolo. Troverò un nucleo già molto competitivo che, indipendente dal risultato finale, sono certo che porterà delle soddisfazioni. Di sicuro – conclude Danieli – si punterà al massimo!”.



Molto soddisfatto il Presidente, Roberto Battistini: “L’arrivo di Gianluca Danieli rappresenta un ulteriore salto di qualità per la nostra già competitiva rosa. Siamo davvero molto orgogliosi che Danieli abbia sposato il nostro progetto. Non vediamo l’ora di iniziare la nuova stagione, ma non prima di presentare altri arrivi nei prossimi giorni”.



Nel frattempo, il Sekal Nuovo Basket Rovigo, che rappresenterà il Polesine nella massima categoria della provincia (DR2), ha già confermato la rosa della Prima Divisione dello scorso anno: resteranno in rossoblù Capitan Enrico Salvà, Alessandro Brigo, Stefano Brigo, Marco Demartini, Davide Serain, Alberto Grignolo, Enrico Motton, Francesco Argenziano, Francesco Chiorboli, Diego Cominato, Riccardo Cipriani, Tomas Crocco, Davide Rizzato, Manuel Rigobello, Matteo Sprocatti. Coach Dario Pizzo. Per quanto riguarda i giocatori della Serie C Silver della scorsa stagione, invece, Andrea Beccari, Massimiliano Bertocco e Davide Pusinanti si sono già accasati alla 4T Ferrara in Divisione Regionale 1, mentre il sanmartinese Alessandro Capetta ha preferito il Basket Club Solesino (DR1) alla DR2 del Sekal.



Sigurd Sandal pare abbia trovato un ingaggio a Taiwan, mentre Benediktas Martinkus dovrebbe andare in un College in U.S.A.. Ancora senza contratto Benjamin Ubaekwe, che non ha finito la stagione col Sekal per un infortunio. Capitan Francesco Tiberio si prenderà un anno di pausa per una nuova esperienza lavorativa che lo porterà fuori regione. Coach Gianluca Folchi pare si sia accasato alla 4T Ferrara, dovrebbe fare il vice-coach in DR1 (ex Serie D).