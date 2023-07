Ortis ha vestito la maglia azzurra in più occasioni

Rossoblù numero 624 torna a vestire la maglia dei bersaglieri Samuele Ortis. La seconda linea classe 1996, arriva a Rovigo nel 2016, dopo una Stagione con i Lyons Piacenza. Con i bersaglieri, in due Stagioni, colleziona 30 presenze. Nel 2018 firma con le Zebre in Pro14, per poi passare nel 2021 nel Transvecta Rugby Calvisano. Dopo due anni con i gialloneri, Ortis torna a Rovigo per rinforzare il pack rossoblù.

Ortis ha inoltre vestito la maglia azzurra in più occasioni, con la Nazionale Italiana Under20 e con la Nazionale Emergenti ha partecipato al World Rugby Nations Cup.

“Dopo tanto tempo ritorno a Rovigo con immenso piacere”, commenta Samuele Ortis,“non vedo l’ora di potermi riunire a nuovi e vecchi compagni di squadra per ricominciare il mio percorso con la Rugby Rovigo. Sono arrivato da una decina di giorni ormai, ma la città mi ha accolto a braccia aperte alimentando il mio desiderio di indossare nuovamente la maglia rossoblù.”