Ingaggiato per la stagione sportiva 2023/2024

Cresciuto a Río Cuarto in Argentina, Alfonso Zottola è la nuova seconda linea della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta. Nato il 23 maggio del 1998, Alfonso si forma nel Club della sua città natale il Urú Curé Rugby Club. In Argentina Zottola esordisce anche con i Pumitas Under 20 nella Junior Rugby World Cup nel 2017. Nel 2019 viene anche convocato con il XV sudamericano. Arriva in Italia nel 2021, dove firma con il Rugby Viadana 1970. Dopo due Stagioni con gialloneri, Alfonso è pronto ad aggiungersi al pacchetto di mischia rossoblù.



“Sono molto felice di poter entrare a far parte della famiglia di Rovigo. È un onore giocare in un Club con così tanta storia e che quest’anno è anche Campione d’Italia. So cosa significa questo sport per la città e cosa rappresenta. Sono pronto a dare il massimo per il mio nuovo Club e per la città. Voglio essere contagiato dalla passione che Rovigo emana.”, afferma il neo rossoblù Alfonso Zottola.