I numerosi partecipanti stanno vivendo delle giornate all’insegna del divertimento e dello sport

L’animazione JUMP! EduCamp Coni, targata Sekal Nuovo Basket Rovigo, sta andando davvero benissimo anche questa estate. Nello splendido Centro Parrocchiale Giovanile di Sarzano, utilizzato grazie all’accordo con la Parrocchia di Sarzano, i numerosi partecipanti stanno vivendo delle giornate molto intense, all’insegna del divertimento, dello sport e di molto, molto altro. Coordinati da Chiara Zago, ideatrice e coordinatrice di JUMP!, gli animatori stanno proponendo diverse attività, in collaborazione con molti tecnici ed esperti provenienti da diverse associazioni.

Nelle settimane già trascorse, a JUMP! si sono praticate diverse discipline: l’hip hop dell’Academy Dance è stata energia pura, davvero molto appassionante il percorso di mountain bike nel Centro, il signor Carlo ha insegnato come si fanno gli origami, mentre con i volontari Massimo e Mario i ragazzi hanno fatto gli aquiloni, indimenticabile la gita in bici allo stadio “Battaglini” con tappa gelato alla Casetta Rossoblù, molto educativo anche l’incontro con Matteo Cesaretto e Gianluca Fabbian dell’Associazione Tarassaco Organizzazione Salute Ambiente, che hanno illustrato il progetto “Salviamo il Bombo”.

Con l’Associazione Uguali Diversamente è organizzata una mattinata per un progetto di inclusione attraverso tornei sportivi. Si tratta di un’animazione che propone davvero di tutto: calcio balilla, ping pong, giochi della tradizione, kickboxing, ovviamente basket, e molte altre discipline e attività educative. Come ogni anno, è prevista anche la gita in piscina a Rovigo e pure a Castel Beach. Per info: info@nuovobasketrovigo.it.