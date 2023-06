Insieme, Sara Errani e Roberta Vinci hanno vinto tantissimo: tutti i tornei del Grande Slam in doppio, più una lunga serie di altri titoli che hanno permesso a entrambe di conquistare il numero 1 del ranking mondiale di specialità e vivere anni d’oro. Poi, le due hanno preso strade diverse e per lungo tempo non si sono più viste insieme nei tornei, fino a quando domenica, a sorpresa, si sono presentate in coppia al Tennis Club Gaiba.

La romagnola è la seconda testa di serie e finalista uscente del Veneto Open promoted by Confindustria Veneto Est, mentre la tarantina – che nel frattempo si è ritirata, dedicandosi al padel, la accompagna nel Polesine nel ruolo di coach. Domenica le due, insieme a Irina Bara, sono state le prime a testare l’erba del Centrale: prima Sara ha giocato una mezz’ora con la collega rumena, poi ha scambiato a lungo con l’ex compagna di doppio, proponendo uno show dal sapore di vecchi tempi.

Sia per il tennis espresso, dall’una come dall’altra (la Vinci col rovescio slice incanta ancora a cinque anni dall’addio al tennis “pro”), sia per l’intrattenimento offerto ai presenti con battute e siparietti. “Sara questa settimana era da sola , ha detto la pugliese, ex n.7 del mondo così ne ho approfittato per accompagnarla. Spero di poterle dare il mio contributo. Mi fa piacere tornare a colpire qualche palla sui campi da tennis: l’amore per questo sport rimarrà sempre. Gaiba? Trovare l’erba in Italia è particolare, quasi strano. Il Centrale è molto bello: ho saputo che lo scorso anno c’è stata qualche difficoltà coi campi, ma vedo che è stato fatto un grande lavoro e sono migliorati tantissimo”.