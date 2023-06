La squadra e lo staff ricevuti a palazzo Nodari

La Polisportiva San Pio X, Monesi Marco Immobiliare, ha scritto una pagina importante nella sua storia sportiva e nella storia sportiva di tutta Rovigo, conquistando sul campo la promozione in Serie D nel campionato di pallavolo femminile.

La squadra e tutto lo staff, sono stati ricevuti questa mattina a palazzo Nodari, dall’assessore allo Sport Mattia Milan, per un momento di plauso e riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale. Presente anche il consigliere Lorenzo Rizzato, in rappresentanza dell’amministrazione provinciale.

“Siamo felici ed orgogliosi di accogliervi, ha detto l’assessore Milan, con il vostro impegno, lavoro e passione, siete riusciti a portare a casa un risultato che ha riempito di gioia, non solo i tifosi e gli sportivi, ma tutta la città. Siete un esempio per i nostri giovani, di come i sogni, con determinazione e volontà, possano diventare realtà. Un grande grazie a tutti”.

Con l’occasione Milan, ha annunciato che la Giunta Comunale ha deliberato un plafond di 60 mila euro a sostengo delle società sportive. “Voi e tante altre società sportive, rappresentate una ricchezza per il nostro territorio, è giusto sostenervi, ve lo meritate”.

Soddisfazione anche da Rizzato che ha ribadito come nel nostro territorio siano presenti tante società e tanti sportivi. “Tra questi ci sono vere e proprie eccellenze, come voi che, rappresentate un grande orgoglio per tutti noi. Continuate così, vi auguro di crescere e consolidarvi ancora di più”.

Il presidente della Polisportiva S, Pio X, Vincenzo Corsato, ha ripercorso le varie tappe della squadra.

La stagione è stata un crescendo di emozioni, con la squadra che ha dimostrato una determinazione inarrestabile partita dopo partita. Le giocatrici, guidate dal coach Daniele Battocchio e da Alberto Fusaro (con il prezioso aiuto di Giada Leonardi), hanno lavorato duramente durante tutto l’anno, preparandosi con allenamenti intensivi sia a livello fisico che a livello mentale e mettendo in campo un gioco di squadra impeccabile che è migliorato partita dopo partita e che ha permesso alla squadra di vincere la Coppa Rovigo, il Campionato di 1divisione e lo spareggio per la Promozione in Serie D.

Una delle chiavi del successo della squadra è stata proprio la profonda intesa e la coesione tra le giocatrici. Ogni membro del team aveva un ruolo importante da svolgere, e le individualità si sono fuse in un’unica entità coesa e ben oliata. La fiducia reciproca e la solidarietà hanno alimentato la determinazione e la volontà di vincere, creando un ambiente stimolante e appagante.

La squadra di coach Battocchio è composta da: Claudia Bedendo, Giorgia Zanesco, Sofia Puggina, Silvia Scognamiglio, Eleonora Dall’Occo, Chiara Prota, Silvia Ruzzante, Elisa Rossi, Laura Galiazzo, Laura Corsato, Elena Rossi, Anna Salmaso, Sara Bonavigo, Lucrezia Marra, Irene Papparella, Rachele Resente, Martina Cecchetto. Dirigenti: Maurizio Zanesco, Valerio Puggina.