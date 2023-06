È domani il grande giorno del debutto di Rovigo nell’Europa del football americano grazie a Francesco Rivelli.

Sabato 10 giugno sarà infatti il giorno della prima partita dei Seamen Milano nella Superlega europea della palla ovale “in salsa americana” denominata European League of Football. E tra le fila dei milanesi ci sarà proprio il giocatore nato negli Alligators Rovigo e che nel 2021 ha fatto il suo primo anno nella massima serie italiana (la I Divisione) con i Warriors Bologna. Da lì il passaggio ai pluricampioni Seamen, con cui “Steel” ha giocato la stagione 2022 conclusa all’Italian Bowl di luglio a Bologna affrontando i Guelfi Firenze.

La sua voglia, il suo impegno e chiaramente le sue capacità hanno convinto la formazione meneghina a confermarlo per il loro debutto nella massima lega continentale, cosa tutt’altro che scontata dato che giocatori da tutta Italia hanno affrontato i try-out a Milano in autunno per arrivare giocare nella massima serie continentale nell’unica squadra italiana.

Sabato i Seamen affronteranno alle 19:00 allo Stadio Vigorelli i Dragons di Barcellona, prima tappa di una stagione che si preannuncia estremamente faticosa con 12 partite in tredici settimane chiuse nella calda fascia che va da giugno fino a inizio settembre, come accade sempre nei campionati delle zone più fredde del continente come la Germania. Cioè il paese da cui è partito il campionato e che ne è il vero motore trainante, come dimostrano i 12.656 spettatori che si sono avuti domenica scorsa nella partita di Düsseldorf.

Oltre che con i catalani la squadra blue navy se la vedrà nel proprio girone anche con gli austriaci Raiders Innsbruck, gli svizzeri Helvetic Guards di Zurigo e le tedesche Surge Stoccarda e Ravens Monaco di Baviera.

Grande l’attesa a Rovigo per seguire le prestazioni dell’alligatore arrivato al massimo livello europeo, vero orgoglio per tutto il Polesine.