Questa estate nel Delta del Po c'è una guida-gioco per piccoli esploratori

Negli uffici turistici e nei musei arriva la pubblicazione a misura di famiglie e bambini

Questa estate negli uffici turistici e in diversi musei del Delta del Po è arrivata la guida “Giro Delta: un’avventura nel cuore del Delta del Po “, presentata in anteprima a fine maggio alla #PoDeltasweek al Museo della bonifica di Ca’ Vendramin.

Colorata, ricca di informazioni e strutturata come un gioco a tappe, è la prima nel suo genere su misura per bambini e ovviamente per le loro famiglie, che invita a visitare il Delta veneto come esploratori sulle tracce di storia, natura e meraviglia.

La guida “Giro Delta” ha la particolarità di essere nata coinvolgendo proprio i bambini e le bambine in sette Comuni del Delta del Po, tramite un ciclo di incontri nelle scuole primarie: oltre a scoprire la storia dei loro comuni, i piccoli studenti hanno proposto gli elementi secondo loro più importanti e caratterizzanti del loro territorio, tra luoghi, persone, tradizioni, piatti tipici. Hanno infine raccontato questi elementi con colorati disegni: i più significativi sono diventati le illustrazioni della guida, arricchendola non solo di colori, ma anche di uno sguardo nuovo sui simboli del Delta del Po, rievocati con matite, pennarelli, acquerelli, collage.

“Giro Delta” ha 36 pagine e attraversa i 7 comuni di Ariano nel Polesine, Corbola, Taglio di Po, Porto Viro, Porto Tolle, Rosolina e Loreo. Di ciascuno di essi racconta storia, curiosità, origine del nome e infine i luoghi più importanti da vedere. Al termine di ogni sezione, è indicato un luogo in cui recarsi per ricevere un timbro, da apporre in uno dei riquadri all’inizio della pubblicazione, organizzati come un percorso simile al tradizionale gioco dello “scalone”, nome veneto della “campana”. La sfida ovviamente è raccogliere tutti i sette timbri e completare così la propria gita nel Delta. In premio una tiratura limitata di cappellini con il marchio “Giro Delta”.

L’idea di “Giro Delta” è offrire alle famiglie l’opportunità di scoprire una varietà di piccole meraviglie storiche, architettoniche e naturalistiche, esplorando il territorio del Delta assieme ai figli, che si potranno divertire a completare l’itinerario, strutturato di fatto come un gioco a tappe.

La guida è nata nell’ambito del progetto “Le porte del Delta del Po”, attraverso il quale sono state realizzate anche nuove installazioni ben visibili nei sette comuni e che nella guida sono presentate come tappe del viaggio. I testi della guida sono stati realizzati da Barbara Pregnolato, architetto e curatrice del progetto, e Francesco Casoni, scrittore e responsabile comunicazione di Zico, mentre l’ideazione grafica e l’impaginazione sono di Natascia Pavani BeSmart ADV. I disegni sono opera degli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie di Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Rosolina, Porto Viro, Porto Tolle, Taglio di Po.

Il progetto “Le porte del Delta del Po” è stato promosso e organizzato dalla Conferenza dei Sindaci del Delta del Po e finanziato dalla Regione Veneto e dalla Conferenza dei Sindaci del Delta del Po, con capofila il Comune di Taglio di Po.