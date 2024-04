A Rovigo uno sportello di ascolto per anziani e chi se ne prende cura

La psicologa Giusy La Barbera offrirà supporto per risolvere problemi pratici, emotivi e relazionali

Apre a Rovigo un nuovo sportello di ascolto per persone anziane e per chi si prende cura di loro. Curato dalla psicologa Giusy La Barbera, offrirà supporto su vari tipi di problemi connessi all’invecchiamento.

Lo sportello è ospitato nell’area formazione di Zico coworking, in viale Porta Adige, 45/G. Si può accedere su appuntamento il martedì mattina dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 12.30 alle 14.00. E’ rivolto a persone anziane, familiari, persone che si prendono cura di loro e che cerchino risposte alle più frequenti domande legate all’invecchiamento. E’ uno spazio aperto in cui esprimere liberamente le proprie difficoltà, affrontare i cambiamenti, trovare strategie per risolvere i problemi emotivi, relazionali e pratici, riscoprire e potenziare le risorse personali.

Allo sportello le persone troveranno ad accogliere la dottoressa Giusy La Barbera, psicologa esperta in psicologia dell’invecchiamento e counseling individuale e famigliare. In questo periodo, oltre a questo servizio, La Barbera sta realizzando il primo ciclo di incontri per over 60 sul tema della memoria, promosso da Youritaly e con il patrocinio del Comune di Rovigo. Sono appuntamenti settimanali, sempre negli spazi di formazione di Zico coworking a Rovigo, per imparare ad allenare e tenere in forma il proprio cervello.

Per informazioni e per prenotare un appuntamento allo sportello, basta chiamare il numero 320.6178254 o scrivere a info@giusylabarberapsicologa.it