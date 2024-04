La graduatoria provvisoria è pubblicata all’albo pretorio del Comune di Occhiobello per 30 giorni

Pubblicata sul sito del Comune la graduatoria provvisoria delle domande ammesse al bando per l’assegnazione in locazione di alloggi Erp, anno 2023. Per l’identificazione del nucleo familiare richiedente, è necessario essere in possesso del numero di ID della domanda, presente nella ricevuta rilasciata dal tecnico dell’ufficio case popolari al momento della presentazione della domanda.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all’albo pretorio del Comune di Occhiobello per 30 giorni dall’8 aprile al 7 maggio. Trascorso il termine di pubblicazione, nei trenta giorni successivi, gli interessati potranno presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria e quindi entro il 6 giugno.

Il ricorso deve essere inoltrato utilizzando preferibilmente il modello disponibile all’ufficio case popolari da trasmettere, assieme a tutta la documentazione probatoria e un documento d’identità, alla commissione alloggi di Ater della Provincia di Rovigo, via della Repubblica 2 45100 Rovigo, a mezzo raccomandata A/R o pec: protocollo.ater.rovigo@pecveneto.it.

La commissione alloggi assume le decisioni entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata con le modalità previste dalla L.R. 39/17.

Contatti per informazioni, integrazioni e ricorsi: ufficio case popolari, telefono 0425/766163, email erp@comune.occhiobello.ro.it

Graduatoria: https://albopretorio.comune.occhiobello.ro.it/AlboOnline/dettaglioAlbo/5915198