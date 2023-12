Il Presidente ha espresso un plauso per l’impegno di tutti i membri

Nel Pomeriggio di sabato 16 dicembre, il Gruppo O.D.V. Protezione Civile A.N.P.S., su convocazione del Presidente, Ivano Spigolon, si è dato appuntamento per il tradizionale consuntivo dell’attività svolta durante il 2023, e per lo scambio degli auguri. Il Presidente, dopo il saluto rivolto ai volontari che animano il Sodalizio rodigino, ed un sentito ringraziamento per la dedizione ed il senso di appartenenza alla grande Famiglia della Polizia di Stato, ha espresso plauso per l’impegno che tutti i membri, ormai da cinque anni dedicano all’attività di volontariato in favore della società civile.

“Il 2023 è stato un anno denso di attività”, ha esordito Spigolon, che ha proseguito “e sono molte centinaia le ore dedicate dai Volontari alle molteplici attività che ci hanno visti impegnati in diversi contesti operativi: dal supporto ad attività sportive in tutto il Polesine ed anche fuori dai confini provinciali: sono ben 5 anni in cui siamo presenti alla ‘Prosecco Cycling’, manifestazione internazionale di ciclismo e promozione del territorio che si tiene nel mese di settembre a Valdobbiadene e Conegliano, e la ‘Resia – Mare’, gara ciclistica non competitiva di valenza internazionale lungo il corso dell’Adige; come pure la ‘St.Lorenz Night’ e decine di altre manifestazioni sportive e non”.

Spigolon ha inoltre sottolineato la presenza del Gruppo in molte altre occasioni, come ad esempio durante l’Ottobre Rodigino, la fiera di Loreo, “Adria in fiore, ecc., ricordando e sottolineando l’impegno profuso con il servizio di scorta, iniziato nel settembre 2020, di 5 giorni a settimana sulla linea ferroviaria Rovigo-Verona, che vedrà ancora presente il Gruppo probabilmente sino all’estate del 2024. Continua inoltre l’impegno di alcuni Volontari in supporto al Tribunale ed all’Ufficio Immigrazione della Questura del Capoluogo.

Altre ordinarie attività si sono aggiunti percorsi formativi per alcuni volontari al fine d’essere inquadrati come operatori di Protezione Civile ed al termine dell’assemblea, sono stati distribuiti i primi attestati ufficiali.

L’anno 2024 proporrà, come ha ben specificato Spigolon, nuovi impegni e molte sono le richieste in valutazione: sicuramente il Gruppo ODV A.N.P.S., risponderà “presenti”, in linea con il motto della nostra Polizia di Stato: “Esserci Sempre”!!!!