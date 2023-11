Appuntamento al planetario alla scoperta del cielo stellato autunnale

Le costellazioni del periodo autunnale, la mitologia e gli oggetti del cielo più profondo saranno osservati grazie alla macchina digitale in 3D del planetario. Gli astrofili Columbia danno appuntamento a venerdì 24 novembre alle 21.30 per lo spettacolo mensile nella sede di via Baccanazza. Pianeti, nebulose, ammassi stellari e galassie entreranno pertanto nel mirino dell’osservatorio virtuale, per mostrarli al pubblico presente nella loro bellezza.

Alla serata sono ammessi 25 partecipanti, per prenotarsi telefonare a Davide Andreani 349/2264780 o Matteo Negri 328/1547402, tutti i giorni dalle 18.45 alle 21.30.