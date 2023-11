Gli ospiti saranno accolti da uno staff socio sanitario di professionisti

Dopo l’inaugurazione avvenuta lo scorso 21 ottobre, che ha visto la presenza del Presidente della Provincia Enrico Ferrarese, del Sindaco di Frassinelle Polesine Renzo Calzavarini con l’amministrazione comunale e l’ex sindaco Ennio Pasqualin , dell’Onorevole Piergiorgio Cortelazzo Presidente di Acquevenete, di molti Sindaci dei Comuni limitrofi, del Presidente di Gruppo Gheron Sergio Bariani, dell’Amministratore Delegato Massimo Bariani, della Responsabile Area Regione Veneto di Gruppo Gheron Silvia Morsoletto, del Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo S. E. Mons. Pierantonio Pavanello – che ha benedetto la struttura – e del Parroco Don Licio Boldrin della Parrocchia di S. Maria Assunta, ora è tutto pronto per l’apertura al pubblico della struttura, che a partire da lunedì 20 novembre inizierà ad accogliere le persone anziane del territorio.

Gli ospiti saranno accolti da uno staff socio sanitario di professionisti, in un luogo moderno, sicuro e confortevole e riceveranno le migliori cure e assistenza. Per realizzare il nuovissimo Centro Servizi Anziani Bellini sono stati adottati i migliori standard qualitativi e di ultima generazione (fotovoltaico, climatizzazione e ricambio costante dell’aria) che ben coniugano un’ottimale resa energetica con il massimo rispetto dell’ambiente, garantendo un comfort ideale agli ospiti. I posti letto sono complessivamente 120, suddivisi in camere doppie e singole, tutte climatizzate, con TV e bagno privato.

I servizi alla persona si compongono principalmente di servizi di assistenza sanitaria, medico-infermieristica, interventi riabilitativi, attività ludico-ricreative e supporto psicologico, per garantire la cura più adeguata in base alle esigenze di ogni singolo ospite. Tutti questi servizi sono integrati, in caso di necessità più specifiche, da progetti personalizzati per pazienti cronici, soggetti affetti da demenze e malati di Alzheimer.

Il servizio di ristorazione è interamente gestito all’interno della residenza. Ulteriori servizi a disposizione degli ospiti: parrucchiere, podologo, fisioterapia e attività educative. Gli ospiti potranno beneficiare, inoltre, di un ampio giardino, in cui poter trascorrere ore serene all’aria aperta circondati dal verde. Uno spazioso parcheggio esterno è a disposizione dei visitatori.