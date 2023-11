Questa giornata è stata istituita in tutto il mondo per promuovere attività di gentilezza

Lunedì 13 Novembre 2023, in occasione della giornata mondiale della gentilezza, presso Casa Sacra Famiglia si è svolto un incontro tra gli ospiti della R.S.A. Disabili e i bambini della Scuola dell’Infanzia Sr. Giuseppina Vecchiato di Fratta Polesine.

Uno degli obiettivi principali è, infatti, diffondere un messaggio positivo e creare un ambiente gioioso attraverso i gesti più semplici poiché la gentilezza è un linguaggio universale che tutti possiamo comprendere e praticare.

Dopo un momento iniziale di accoglienza e di presentazioni reciproche, i nostri ospiti ed i bambini, guidati dalle loro maestre, hanno parlato il linguaggio della gentilezza e attraverso canti, poesie e balli si sono confrontati su quelli che sono i gesti ed alcune importanti parole della gentilezza come, ad esempio, dirsi grazie, prego e per favore.

È stato un bel momento di condivisione che ha visto la partecipazione festosa di tutti e che si è concluso con uno scambio di doni in un clima gioioso e sereno.

Questa giornata rimarrà nei nostri cuori e nella nostra memoria a ricordarci del potere positivo che ha la gentilezza, fatta di gesti e parole semplici che hanno lo scopo di avvicinare ed unire le persone poiché la gentilezza fa bene al cuore non solo a chi la riceve ma anche a chi la “usa”.

Ed i bambini, insieme ai nostri ospiti, sono riusciti ad esprimerlo con estrema spontaneità e naturalezza dimostrandoci come la gentilezza sia un importante strumento per vivere ed interagire con gli altri e come, se si riesce a portarla nella nostra vita, ci permetta di renderla molto più ricca e gioiosa.