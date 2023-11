Sabato 11 novembre ore 10 presso la sala della Gran Guardia

“Uno sguardo oltre il muro. La città e la relazione col carcere minorile”. E’ il titolo del convegno, in programma sabato 11 novembre alle 10 in Gran Guardia. L’iniziativa è promossa dal Club Inner Wheel di Rovigo, con il sostegno del Comune di Rovigo e vuole creare un momento di conoscenza e sensibilizzazione sul nuovo carcere minorile che sarà ospitato a Rovigo.

Dalla scorsa primavera, come hanno spiegato le socie fondatrici Paola Munari e Federica Boniolo, anche a Rovigo è attivo un Club Inner Wheel, Inner Wheel Club di Rovigo una delle maggiori organizzazioni femminili di servizio al mondo, con 4 Rappresentanti all’ONU, oltre 107.000 socie appartenenti a 4.062 Club, presenti in 101 Stati diversi. Partito da Manchester, la città inglese in cui è stato fondato da Margarette Golding nel 1924, quale “ruota interna” del Rotary, l’Inner Wheel è diventato da tempo un organismo autonomo, pur conservando ideali, finalità e obiettivi rotariani, e infatti, come recita lo Statuto, le finalità dell’Associazione sono: promuovere la vera amicizia, incoraggiare gli ideali di servizio individuale e favorire la comprensione internazionale.

Le socie Inner Wheel rodigine, guidate dalla presidente Nicoletta Confalone, hanno deciso di presentarsi alla cittadinanza con un significativo Progetto riguardante il carcere minorile, che prossimamente verrà trasferito da Treviso a Rovigo. Infatti, com’è noto, l’ex casa circondariale di via Verdi è in corso di ristrutturazione, perché diventerà la nuova struttura di detenzione per i minori di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, che giungeranno appunto dal carcere di Treviso.

Nell’ottica di dare alla cittadinanza un’informativa quanto più possibile obiettiva ed esaustiva su come sia strutturato un carcere minorile e quale possa essere il suo impatto su una città che non ne ha esperienza, sia in termini di opportunità che di criticità, il club Inner Wheel di Rovigo ha pertanto, organizzato una tavola rotonda, aperta alla cittadinanza, che si terrà sabato 11/11/2023 dalle ore 10.00 fino alle ore 12.00 presso la Sala della Gran Guardia. Una scelta di impegno in un tema di grande rilievo sociale, con l’obiettivo di favorire un clima di dialogo fra la cittadinanza e l’ambiente carcerario.

L’assessore al Welfare Mirella Zambello ha rivolto un plauso agli organizzatori, per questo momento di sensibilizzazione e attenzione su una tematica molto importante.

All’incontro parteciperanno: Francesca Vianello, docente di Sociologia del Carcere all’Università di Padova e Riccardo Pavan, pedagogista, referente nazionale in ambito penale minorile del CNCA.

L’incontro sarà moderato da Luca Gigli, caporedattore del quotidiano Il Gazzettino.

La cittadinanza è invitata a partecipare.