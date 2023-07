Giornata davvero speciale ieri all’animazione JUMP! del Sekal Nuovo Basket Rovigo, grazie all’organizzatrice Chiara Zago e soprattutto grazie agli ospiti d’eccezione.



La Polizia di Stato della Questura di Rovigo è venuta a Sarzano per il “Progetto Icaro”, campagna di educazione stradale molto coinvolgente perché consente di prendere coscienza dei pericoli della strada, dei comportamenti che occorre mantenere per rispettare le regole e per guidare sicuri. Non solo cartelli stradali, dunque, ma esempi pratici per stimolare l’interiorizzazione e la consapevolezza di quei valori che favoriscono una convivenza responsabile, sicura e costruttiva sia che si viaggi in bici, sia a piedi, in auto o in moto.



Nel Centro Parrocchiale Giovanile di Sarzano, quartier generale estivo del Sekal Nuovo Basket Rovigo, la Polizia di Stato è arrivata con tanto di gazzella che, come prevedibile, ha destato molta curiosità fra i partecipanti. Molto coinvolgenti i poliziotti che hanno spiegato parecchie cose utili e interessanti ai ragazzi, tornati a casa con importantissime nozioni e con tanto di… patenti.