Oggi la Scuola dell’Infanzia paritaria “S. Maria Chiara Nanetti” di S. Maria Maddalena compie 50 anni di attività, come si evince dai documenti ufficiali degli atti costitutivi.

Per questo motivo, la Scuola ha deciso di festeggiare questo importante traguardo con diverse iniziative, con il desiderio di ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito al funzionamento e alla crescita di questa realtà educativa al servizio della comunità.

Il primo appuntamento è stato la cena di venerdì 30 giugno presso i locali della scuola stessa, che ha visto la partecipazione di tante famiglie, così come di varie insegnanti, personale, volontari e figure che si sono succedute negli anni, per un totale di circa 200 persone riunite a celebrare questa significativa ricorrenza. Il Presidente Giuseppe Capodaglio ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono avvicendati in questo scorcio di secolo e che hanno fatto la storia della scuola, soprattutto le maestre, il personale ausiliario, i presidenti e segretari che si sono succeduti negli anni.

Un ringraziamento particolare ai sacerdoti della nostra parrocchia, Don Nicola Albertin, Don Patrizio Boldrin e Don Alessandro Ferracin, che mettono a disposizione gratuitamente i locali, che partecipano attivamente alle scelte strategiche e organizzative e che ogni settimana dedicano del tempo ai bimbi della scuola con momenti di gioco e spiritualità a misura di bambini. La serata è stata allietata dalla mostra fotografica e dalla Fonsiband che ha suonato per tutti i presenti, in un clima festoso di allegria, con babysitter che hanno intrattenuto i bambini e diversi volontari (anche ragazzi del Grest e del Gruppo Scout) che hanno collaborato alla buona riuscita di questo momento.

Il secondo appuntamento sarà domenica 9 luglio, anniversario della Santa Maria Chiara Nanetti, originaria di S. Maria Maddalena. Come di consueto si terrà la celebrazione alle ore 18.30, ma quest’anno nel giardino della scuola, e sarà presieduta da S. E. Pierantonio Pavanello, Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo; al termine della messa, verrà sottoscritto il gemellaggio con la Scuola di Yoba (Burundi) dedicata sempre alla Santa Nanetti e, a seguire, l’inaugurazione del dormitorio rinnovato con i dipinti realizzati da Franco e Stefano Cavallina e da Marcello Palmieri. Al termine seguirà anche la visita della Biblioteca “La Tana di Lupo”, anch’essa affrescata dai Cavallina, realizzata nel 2019 in memoria di Luca Lupato.

Ultimo appuntamento sarà lo spettacolo “Il sogno di Tartaruga” della Compagnia Teatrale “Il Baule Volante” in piazza a S. Maria Maddalena, offerto dalla scuola a tutte le bambini e i bambini della comunità: si terrà il 23 luglio alle 21 a conclusione della festa patronale.

“Abbiamo voluto fortemente questa serie di momenti, afferma il Presidente Capodaglio, per celebrare la nostra realtà educativa, punto di riferimento per generazioni di bambini e bambine che dagli anni ’70 ad oggi sono passati di qui, consapevoli che la scuola resta uno dei luoghi fondamentali di crescita delle persone, particolarmente importante in una fascia d’età come quella da 3 a 6 anni. Il nostro impegno per il futuro sarà massimo, sempre nella direzione della collaborazione con le famiglie; l’obiettivo è quello di consentire alla nostra associazione di continuare a offrire un servizio di qualità per lo sviluppo della persona, nel modo più accogliente, inclusivo e rispettoso possibile”.