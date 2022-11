In vista degli “Stati generali” un programma di appuntamenti per approfondire le tematiche giovanili

In vista degli Stati generali dei giovani, che si terranno a Rovigo a fine novembre, l’amministrazione comunale lancia tre appuntamenti per parlare di nuove generazioni, partecipazione e coinvolgimento nella vita della città. Tre eventi gratuiti e aperti alla città, ai giovani stessi, a chi con i giovani si confronta quotidianamente.

Gli incontri si terranno il 10, 14 e 21 novembre, dalle 18 alle 20 all’Innovation Lab di Rovigo, in via Badaloni.

Si parte giovedì 10 novembre, con il primo incontro, dal titolo “Come realizzare interventi con i giovani”. Il dialogo sarà tra Marco Lo Giudice, presidente della cooperativa Adelante, e Matteo Giacometti di Uisp Veneto. Si confronteranno su come coinvolgere i giovani nei contesti informali, favorire processi di partecipazione, contrastare il disagio e promuovere il benessere, partendo dai loro progetti e dalle loro esperienze.

Il ciclo di incontri prosegue lunedì 14 novembre, con l’evento “In altre parole. Esperienze di ascolto attivo con i giovani”. Qui si alternano Stefano Manici, educatore e formatore pedagogico, il rapper e campione di freestyle Fabio Carima, in arte Dank, assieme a Benedetto Campione per il progetto di educativa di strada del Comune di Parma. Infine, Tommaso Simonini, co-founder dello Youth Festival di Sassuolo. A moderare l’incontro sarà il formatore Tommaso Reato.

Infine, lunedì 21 novembre, sempre alle 18 l’incontro “Spazi e tempi di azione, fra responsabilità e disobbedienza” mette a fuoco un tema in cui le giovani generazioni sono da tempo impegnate in prima linea: la salvaguardia del pianeta e la lotta al surriscaldamento globale. Protagonista sarà Ilaria Giora, studentessa di scienze umane ed ambientali e attivista di Extinction Rebellion, movimento internazionale ecologista e non violento, nato proprio per ribellarsi alle politiche che stanno causando la crisi climatica.

Il percorso sfocia negli Stati generali, dal 24 al 26 novembre, un grande evento di riflessione, dialogo, ascolto, per individuare i temi da mettere al centro delle scelte verso le nuove generazioni.

Il programma e gli aggiornamenti sono su www.immaginero.it. Il ciclo di incontri è parte di “ImmagineRO”, il percorso promosso dal Comune di Rovigo per progettare assieme alla città le future politiche giovanili.

“ImmagineRO” è realizzato con le cooperative Il Raggio Verde, Peter Pan, Porto Alegre e Zico, in rete con diverse organizzazioni del territorio.