Molti dei professionisti verranno assegnati in unità operative ospedaliere di Rovigo, Adria e Trecenta

In questi giorni l’Azienda Ulss 5 ha concretizzato, attraverso un avviso pubblico, l’assunzione di 34 giovani infermieri che opereranno nelle strutture aziendali.

Entro lo scorso 30 novembre 2022 i professionisti hanno presentato la loro candidatura, l’Azienda ha stilato una graduatoria con 62 idonei, approvata mercoledì 7 Dicembre 2022, e le lettere per le prime 34 assunzioni a tempo determinato sono state inviate mercoledì 9 Dicembre: l’Azienda haperò già programmato di assumere nel più breve tempo possibile tutti gli infermieri in graduatoria, esaurendola.

Una parte dei giovani laureati assunti sta iniziandola sua attività nei servizi aziendali in questi giorni. Molti dei professionisti verranno assegnati in unità operative ospedaliere di Rovigo, Adria e Trecenta.

La quasi totalità dei professionisti presenti in graduatoria sono neo laureati, che si sono formati nelle due sedi di Corso di Laurea in Infermieristica presenti in Azienda, a Rovigo attraverso una convenzione con l’Università di Padova e ad Adria con l’Università di Ferrara.

“L’attenzione dell’Azienda Ulss 5 verso le necessità dei servizi si concretizza con il veloce iter di assunzione, che premia i professionisti laureati nelle sedi universitarie aziendali, in un momento di particolare richiesta di queste figure. Le competenze acquisite presso i nostri servizi si trasformano subito in valore aggiunto per l’Azienda,e per i professionisti stessi in una importante opportunità di occupazione”, ha dichiarato il Direttore Generale dell’Azienda Ulss5 di Rovigo dottoressa Patrizia Simionato.