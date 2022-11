Dal 1° dicembre. I nuovi numeri per il servizio di Guardia medica

Da giovedì primo dicembre 2022, il Servizio di Continuità assistenziale nel territorio dell’Azienda Ulss 5 avrà numeri telefonici dedicati e corrispondenti alla presenza del servizio nelle varie realtà municipali.

Se prima, per raggiungere il servizio si componeva il numero 118, ora l’Azienda Ulss 5, per essere più aderente e capillare alle esigenze dei cittadini e alla realtà territoriale, ha separato la linea dell’Urgenza Emergenza (118) dedicando alla Guardia medica i seguenti numeri telefonici:

SEDI NUOVE LINEE TELEFONICHE PER SEDE Guardia Medica Rovigo – Via Tre Martiri n. 140 (Ospedale) 0425.078.110 Guardia Medica Badia – Riviera Miani n. 66 0425.078.120 Guardia Medica Castelmassa – Viale Fattori n. 2 0425.078.130 Guardia Medica Lendinara – Via Del Santuario n. 31 (con ingresso da Via Veronese) 0425.078.140 Guardia Medica Occhiobello – Via Eridania n. 285 0425.078.150 Guardia Medica Porto Tolle – Via Matteotti n. 180 0425.078.160 Guardia Medica Adria – Piazzale degli Etruschi n. 9 0425.078.170 Guardia Medica Porto Viro – Via Giuseppe Mazzini 87 0425.078.180

Il servizio di continuità assistenziale ha una importanza fondamentale: assicura infatti la continuità dell’assistenza medica a tutti i cittadini, quando i Medici di Medicina Generale non sono in attività o sono in formazione, nei giorni festivi o prefestivi e nelle ore notturne. I Medici di Continuità Assistenziale sono a disposizione per interventi non differibili, benchè diversi dall’ambito dell’Urgenza Emergenza, ambito che viene invece garantito dalla Centrale Operativa del 118 e dal Pronto Soccorso.

“Nelle rete dei servizi tra territorio e ospedale, la continuità assistenziale rappresenta uno snodo di rete essenziale per assicurare la risposta maggiormente appropriata alle richieste della popolazione: la scelta di dedicare a ogni sede un numero telefonico, vuole essere una crescita nell’accessibilità di un servizio sanitario irrinunciabile”, ha detto la Direttrice Generale dell’Azienda Ulss 5 Polesana, dott.ssa Patrizia Simionato.