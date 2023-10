Rivevuta a palazzo Nodari una delegazione della cittadina tedesca

“E’ un onore accogliervi per un incontro diventato tradizione, in uno dei momenti più rappresentativi per Rovigo, l’Ottobre rodigino”. Con queste parole il sindaco Edoardo Gaffeo ha ricevuto oggi a palazzo Nodari, una delegazione di ospiti provenienti da Viernheim, la città gemellata con Rovigo.

“E’ un’occasione, ha proseguito il sindaco, per rinsaldare un rapporto che dura da tanti anni. La vostra presenza è sempre motivo di orgoglio e di estremo piacere ed è frutto anche del lavoro portato avanti da entrambe le amministrazioni, oltre che dalle associazioni che operano da sempre per far crescere questo legame”.

Pensiero pienamente condiviso dal consigliere comunale tedesco Alfred Schmidt che si è soffermato sull’importanza dell’amicizia. “Questo gemellaggio è nato 32 anni fa e in tutto questo tempo sono nate e cresciute tante amicizie. Sono le amicizie che danno valore alla vita”.

Presente all’incontro anche l’assessore ai Gemellaggi Giorgia Businaro.

La delegazione, formata da sette persone, si fermerà in città fino al 23 ottobre ed è ospite dei soci dell’associazione Amici d’Europa, presieduta da Jaroslaw Sangiorgio.

Prima dei saluti, scambio di dono e foto ricordo.