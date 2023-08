Da domani a domenica 3 settembre

Un mix di colori e aromi per un fine settimana all’insegna dei sapori del mondo. Torna dall’1 al 3 settembre in centro a Rovigo, “Hop Hop street food” – Il mondo in piazza.

L’iniziativa è stata presentata ieri mattina a palazzo Nodari. Una quarantina di bancarelle di cibo e artigianato animeranno il centro cittadino dalle 10.30 a mezzanotte.

La manifestazione è promossa da Cofipo in collaborazione con Confesercenti e Comune di Rovigo.

“Si tratta di una iniziativa storica, ha detto l’assessore al Commercio Giorgia Businaro, molto conosciuta e attesa. Sarà una tre giorni di divertimento, street food e conoscenza di tradizioni di territori e Paesi diversi”.

“Siamo felici di proseguire questa consolidata collaborazione con Cofipo, ha detto Vittorio Ceccato presidente di Confesercenti Venezia Rovigo. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per portare flussi importanti verso il centro con risvolti positivi anche sul mondo del commercio”.

Si potranno assaporare piatti tipici delle varie regioni d’Italia e di altre zone del mondo. Ma non mancheranno le bancarelle di artigianato, esposizioni di automobili e biciclette e gonfiabili per bambini.

Tra le novità, come ha spiegato Giancarlo Zanella presidente di Cofipo, quest’anno le bancarelle si concentreranno su piazza Vittorio Emanuele II e Corso del Popolo, dove ci saranno sia quelle dedicate al food, che quelle di prodotti non alimentari, artigianato, abbigliamento e articoli per la casa, con tipologie diverse; mentre in piazza Vittorio Emanuele verrà dato spazio alle esposizioni di auto e bici. Insomma sarà una tre giorni di tradizioni e usanze culinarie del mondo.