In gara per il titolo nazionale una Mamma di Rovigo

Da venerdì 28 a domenica 30 luglio, le località termali di Montegrotto ed Abano Terme, ospitano le Fasi Finali della 29° edizione di “Miss Mamma Italiana Gold 2023” (categoria del concorso Miss Mamma Italiana, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, una produzione esclusiva Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti.

“Miss Mamma Italiana”, sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di giovani donne italiane in età fertile.

Centinaia le mamme partecipanti alle selezioni che si sono tenute in tutta Italia a partire dal mese di ottobre dello scorso anno, fino al secondo week end di luglio, ma solo le vincitrici delle Finali Regionali, hanno raggiunto i colli euganei, per aggiudicarsi il titolo di “Miss Mamma Italiana Gold 2023”.

A “Miss Mamma Italiana Gold 2023” Rovigo è rappresentata da Roberta Salvadori, 54 anni, impiegata amministrativa.

Durante il week end a loro dedicato, le mamme, sia al mattino che al pomeriggio, saranno impegnate per gli scatti fotografici, per i test e per le prove, mentre sabato 29 luglio, a partire dalle ore 20.00 all’Hotel Terme Luna di Montegrotto Terme, è in programma la Pre Finale, dove oltre ad effettuare la classica passerella in abito elegante, le mamme dovranno sostenere una prova di abilità che rappresenti al meglio la loro personalità (cantare, ballare, presentare una ricetta gastronomica o cimentarsi in prove creative o sportive).

Domenica mattina 30 luglio, saranno decretate le 16 mamme che accederanno alla Finalissima di domenica sera, in programma alle ore 21.00 nell’area eventi Speakeasy 2.0, con proclamazione di “Miss Mamma Italiana Gold 2023”.

Le serate saranno presentate da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Linda Lodesani “Miss Mamma Italiana Radiosa 2022”.

Nella giornata di lunedì 31 luglio, la vincitrice assoluta e le altre 11 vincitrici di fascia, saranno impegnate per gli scatti fotografici utili alla realizzazione del Calendario di “Miss Mamma Italiana Gold 2024”, il calendario è alla sua 21° edizione.

Già dal prossimo mese, la Te.Ma Spettacoli, tornerà “in pista” con le nuove selezioni per l’edizione 2024. Le iscrizioni al Concorso sono gratuite, maggiori informazioni si possono ottenere contattando la segreteria di “Miss Mamma Italiana” al numero 0541 344300